Das passiert auf deutschen Flughäfen: "Zervakis & Opdenhövel. Live."-Reporter recherchieren als Mitarbeiter bei Airport-Gesellschaften

Nach dem Sommer-Chaos haben sich die Zustände an deutschen Flughäfen auch zum Beginn der Herbstferien-Zeit nicht verbessert: Personalmangel, kaum eingelernte Mitarbeiter:innen, Überstunden, Pilot:innenstreiks. Eine Reporterin und ein Reporter von "Zervakis & Opdenhövel. Live." haben sich bei Flughafen-Gesellschaften an zwei unterschiedlichen Flughäfen beworben und mehrere Wochen dokumentiert, wie es hinter den Kulissen tatsächlich zugeht. Das zeigt das ProSieben-Journal am Mittwoch, 12. Oktober, ab 21:20 Uhr.

Außerdem begrüßen Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel Musik-Legende Peter Maffay live im #ZOL-Studio und sprechen mit dem "The Voice"-Coach über Talent, Bücher und sein Leben.

"Zervakis & Opdenhövel. Live." am Mittwoch, 12. Oktober 2022, 21:20 Uhr, nach "TV total" live auf ProSieben und auf Joyn

