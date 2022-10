ProSieben

Jens Spahn, Katrin Göring-Eckardt und Kevin Kühnert sprechen in "Die ProSieben Politikshow" mit Linda Zervakis und Louis Klamroth über unsere Zukunft

Ukraine-Krieg. Gas-Krise. Strompreis-Explosion. 2022 zeichnet zahlreiche Krisen. Vor einem Jahr hat Deutschland gewählt. Jetzt ist es Zeit zu reden. Mit denen, die angetreten sind, vieles besser zu machen. Mit denen, die Deutschland in die Zukunft führen sollen. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne), SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und stellvertretender Vorsitzender der Unions-Bundestagsfraktion Jens Spahn stellt sich den Fragen von Linda Zervakis und Louis Klamroth in "Die ProSieben Politikshow" am Montag, 10. Oktober 2022 um 20:15 Uhr: Woher soll klimafreundliche und bezahlbare Energie kommen? Wie müssen die Städte der Zukunft aussehen? Wie sieht unser Weg aus der Energieabhängigkeit aus? Die Politiker:innen antwortet auf die Fragen von Menschen, deren Existenz durch die Energiekrise gefährdet ist, wie z.B. Bäcker, Supermarkt-Leiter und Gastronom.

Das Besondere: Unabhängige Expert:innen beurteilen die Lösungsansätzen der Politiker:innen. Was bringen Sie? Und welche Weichen muss die Politik stellen, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen?

"Die ProSieben Politikshow" am Montag, 10. Oktober 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

