ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 11/22

Mainz (ots)

Woche 11/22 Mo., 14.3. Bitte Programmänderung ab 22.15 Uhr beachten: 22.15 Montagskino im ZDF (VPS 22.14/HD/UT/Dolby digital 5.1) Hangman - Spiel mit dem Tod (Hangman - The Killing Game) Ray Archer Al Pacino Detective Will Ruiney Karl Urban Christi Davies Brittany Snow Hangman Joe Anderson Captain Lisa Watson Sarah Shahi Regie: Johnny Martin USA 2017 23.45 heute journal update (VPS 0.15) 0.00 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.30) POKA heißt Tschüss auf Russisch 1.45 Alibi.com (VPS 2.15) 3.05 The Look of Love - Das Geschäft mit dem Sex (VPS 3.35) 4.40 Filmgorillas (HD) Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert (vom 10.03.22) Deutschland 2022 4.50 Leute heute (HD/UT) (von 17.45 Uhr) Deutschland 2022 5.00- hallo deutschland (VPS 5.10) 5.30 ("Montagskino Adrenalin: Mission: Impossible - Phantom Protokoll" entfällt.) Di., 15.3. Bitte Programmänderung ab 0.15 Uhr beachten: 0.15 Hangman - Spiel mit dem Tod (VPS 0.14/HD/UT/Dolby digital 5.1) (Hangman - The Killing Game) (vom Vortag) Ray Archer Al Pacino Detective Will Ruiney Karl Urban Christi Davies Brittany Snow Hangman Joe Anderson Captain Lisa Watson Sarah Shahi Regie: Johnny Martin USA 2017 1.45 neoriginal (VPS 2.15) Trapped II - Gefangen in Island (4) 3.20 Der Pass (4) (VPS 3.50) 4.15 WISO (HD/UT) (vom Vortag) Moderation: Marcus Niehaves Deutschland 2022 5.00- hallo deutschland (VPS 4.55) 5.30 (Die Wiederholungen "Mission: Impossible - Phantom Protokoll" und "Leute heute" entfallen.) Woche 14/22 Mo., 4.4. Bitte Programmänderung ab 23.50 Uhr beachten: 23.50 Das kleine Fernsehspiel (VPS 23.49/HD/AD/UT) Sterne über uns Melli Franziska Hartmann Ben Claudio Magno Martin Lauenstein Kai Ivo Baulitz Frau Gerster Nicole Johannhanwahr Ausbilderin Yvonne Davina Donaldson Sascha Elias Reichert Anita Marita Breuer Max Leon Kamps Kerstin Demet Fey Frau Kujawski Mareile Blendl und andere Schnitt: Florian Riegel Musik: Benjamin Drees, Jakob Ilja Kamera: Bernhard Keller Buch: Christina Ebelt, Franziska Krentzien Regie: Christina Ebelt (Erstsendung 15.6.2020) Deutschland 2020 1.25 Line of Duty (VPS 1.35) 2.25 Line of Duty (VPS 2.35) 3.25 Line of Duty (VPS 3.35) 4.25 Filmgorillas (HD) Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert (vom 31.03.22) Deutschland 2022 (Weiterer Ablauf ab 4.35 Uhr wie vorgesehen. "Das kleine Fernsehspiel: Land der Wunder" entfällt.) Di., 5.4. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 ZDFzeit (HD/UT) (weitere Angaben folgen) ("ZDFzeit: Mörderische Wahrheit - Wenn Liebe tödlich endet" entfällt.) Mi., 6.4. Bitte Programmänderung beachten: 1.30 ZDFzeit (HD/UT) (vom Vortag) (Die Wiederholung "ZDFzeit: Mörderische Wahrheit - Wenn Liebe tödlich endet" entfällt.) Woche 15/22 Di., 12.4. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 ZDFzeit (HD/UT) (weitere Angaben folgen) ("ZDFzeit: Mörderische Wahrheit - Wenn Täter unerkannt bleiben" entfällt.) Mi., 13.4. Bitte Programmänderung beachten: 1.45 ZDFzeit (HD/UT) (vom Vortag) (Die Wiederholung "ZDFzeit: Mörderische Wahrheit - Wenn Täter unerkannt bleiben" entfällt.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell