Das gibt es nur bei "The Masked Singer": 5,07 Millionen Zuschauer:innen feiern Jutta Speidel als DAS WALROSS

Unterföhring (ots)

Große Ahnungslosigkeit bei "The Masked Singer": 5,07 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite) feiern die zweite Maske, die weder das Rateteam noch die Zuschauer:innen erkennen: Jutta Speidel ist DAS WALROSS. Die zweite Folge der ProSieben-Erfolgsshow begeistert mit einem starken Marktanteil von 17,1 Prozent (Z. 14-49 J.) und wird Marktführer am Samstagabend.

Weder Ruth Moschner, Carolin Kebekus und Eko Fresh im Rateteam noch die #MaskedSinger-Fans tippten in der JoynMe-App auf die große deutsche Schauspielerin. "Es war für mich wahnsinnig reizvoll. Ich wusste, dass ich das nicht besonders gut kann. Und dann dachte ich mir 'Das machst Du jetzt einfach. Was hast Du schon zu verlieren'? Nichts habe ich verloren. Ich habe nur gewonnen", freut sich Jutta Speidel nach der Demaskierung.

Das Magazin "The Masked Singer - red. Spezial" mit Annemarie Carpendale punktet im Anschluss mit sehr guten 11,7 Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.).

Perfekte Tarnung: Niemand tippte auf Jutta Speidel

Mit einer fetzigen Performance von "What You Waiting For" (Gwen Stefani) fegt DAS WALROSS über die Bühne und führt sowohl das Rateteam als auch die Zuschauer:innen auf die falsche Fährte. Ruth Moschner tippt auf Sandra Maischberger, Carolin Kebekus ist ahnungslos und Eko Fresh wähnt Tina Ruland unter der Maske. Auch in der JoynMe-App tappen die #MaskedSinger-Fans im Dunkeln: Evelyn Burdecki, Shirin David, Janine Kunze oder Franziska Traub? "Für mich war das lustig. Ich dachte mir schon, dass mich keiner erraten wird. Weil es zu abwegig ist", resümiert Jutta Speidel im Interview.

Welche Stars verbergen sich unter den Masken?

In der dritten Folge von "The Masked Singer" am Samstag, 15. Oktober 2022, live um 20:15 Uhr, geht Deutschlands größtes TV-Rätsel auf ProSieben weiter. Welcher Star verbirgt sich unter NO NAME - der von den Zuschauer:innen endlich einen Namen bekommt - DIE PFEIFE, BLACK MAMBA, GOLDI, DER WERWOLF, DIE ZAHNFEE und DER MAULWURF?

"The Masked Singer" - die siebte Staffel samstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Ausführliche Infos zur Show, Interviews mit den demaskierten Stars und Bilder zum Download auf der "The Masked Singer"-Presseseite

Live-Show verpasst?

Kein Problem! Alle "The Masked Singer"-Folgen sind online auf Joyn abrufbar.

Alle Highlights aus den Shows und Infos zu "The Masked Singer - Live on Tour 2023" finden die Fans auf http://themaskedsinger.de

Hashtag zur Show: #MaskedSinger

