"The Masked Singer": 1:0 für die neue JoynMe-App

Unterföhring (ots)

1:0 für die neue JoynMe-App: Die #MaskedSinger-Fans tippen in der ersten Live-Ausgabe zur Premiere der neuen JoynMe-App den richtigen Star unter der ersten Maske. Ganz im Gegensatz zum Rateteam sind sich die Zuschauer:innen sicher: Katja Burkard ist DER BROKKOLI. Am Samstag, 8. Oktober 2022, geht "The Masked Singer" um 20:15 Uhr auf ProSieben in die zweite Runde. Kommt Ruth Moschner zusammen mit ihren Rateteam-Gästen Carolin Kebekus und Eko Fresh den Stars diesmal auf die Spur? Oder haben die Zuschauer:innen in der JoynMe-App wieder die Nase vorn?

Die #MaskedSinger-Fans tippen in der siebten Staffel der ProSieben-Erfolgsshow deutlich anders als das Rateteam. So vermuten sie in der JoynMe-App unter der ZAHNFEE Ilse DeLange, das Rateteam denkt an Kate Hall, Lena Meyer-Landrut und Marijke Amado. Unter dem MAULWURF wähnen die Fans Samu Haber, das Rateteam setzt hingegen auf Robbie Williams und Marc Terenzi. Und wer liefert als DAS WALROSS große Performances? Wer macht sich als NO NAME einen Namen auf der #MaskedSinger-Bühne? Wer schüchtert als DER WERWOLF ein? Wer verleiht der BLACK MAMBA mystische Magie? Wer möchte als GOLDI auf keinen Fall niedlich sein? Wer kämpft als DIE PFEIFE für Gerechtigkeit?

Präsentiert wird "The Masked Singer" von Matthias Opdenhövel, produziert von Endemol Shine Germany.

Die siebte Staffel "The Masked Singer", immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

