"The Masked Singer" startet mit grandiosen 21,2 Prozent

5,27 Millionen Zuschauer:innen sehen Katja Burkhard als DER BROKKOLI

Unterföhring (ots)

2. Oktober 2022. Fantastischer Auftakt mit fresher Quote. Die ProSieben-Show "The Masked Singer" begeistert am Samstagabend mit einem hervorragenden Marktanteil von 21,2 Prozent (Z. 14-49 Jahre). Insgesamt schalten 5,27 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite) ein.

RTL-Legende Katja Burkhard lüftet die Maske vom BROKKOLI: "Es war einfach der Wahnsinn. Ich finde es toll mal wieder aus meiner Komfortzone rauszukommen und was Neues zu lernen. Eine fantastische Reise - schade, dass sie schon zu Ende ist", bedauert die Moderatorin nach der Demaskierung. Im Anschluss an das größte deutsche TV-Rätsel punktet das Magazin "The Masked Singer - red. Spezial" mit Viviane Geppert mit wunderbaren 14,4 Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.). Mit 11,5 Prozent holt sich ProSieben in dieser Zielgruppe souverän die Tagesmarktführung am Samstag.

"Brokkoli ist mein Lieblingsgemüse."

DER BROKKOLI führt mit der Performance von "So what" (P!nk) das Rateteam mächtig in die Irre. Die Tipps von Linda Zervakis und Smudo reichen von Louisa Dellert über Sophia Thiel bis hin zu Sally Özcan. Auch Rate-Queen Ruth Moschner hat beim BROKKOLI mit ihrem Tipp (Katrin Bauerfeind) nicht den richtigen Riecher. Einzig die Zuschauer:innen in der JoynMe-App vermuten, dass sich Katja Burkhard unter der grün-glitzernden Maske verbirgt - Und behalten damit Recht. Auf die Frage, wie gut sie sich mit ihrer Maske identifizieren kann, antwortet die Moderatorin: "Brokkoli ist mein Lieblingsgemüse. Deshalb hat es mir besonders viel Spaß gemacht, diesem Gemüse Leben einzuhauchen." Wie es jetzt für sie weitergeht? "Ich freue mich jetzt erst mal auf eine Dusche - und ein Gläschen Champagner zur Feier des Tages."

Welche Stars verbergen sich unter den Masken?

In der zweiten Folge von "The Masked Singer" am Samstag, 8. Oktober 2022, live um 20:15 Uhr, geht der Rätselspaß auf ProSieben weiter. Welcher Star verbirgt sich unter DAS WALROSS, NO NAME, DIE PFEIFE, BLACK MAMBA, GOLDI, DER WERWOLF, DIE ZAHNFEE und DER MAULWURF?

