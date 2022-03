Quinyx

#währendduschläfst: Quinyx verleiht Nachtarbeitenden mit Awareness-Kampagne ein Gesicht

76 Prozent der Nachtarbeitenden fühlen sich laut einer Umfrage des Workforce-Management-Anbieters Quinyx nicht wertgeschätzt

Awareness-Video und Landingpage bringen Fakten und Zahlen rund um das Thema Nachtarbeit

Gewinnspiel kürt die besten Nachtschicht-Teams

Rund vier Millionen Menschen in Deutschland arbeiten nachts und sichern so unseren Lebensstandard - ganz unbemerkt, während wir anderen schlafen. Quinyx, ein führender Anbieter von KI-gestütztem Workforce Management (WFM), launcht zum Weltschlaftag am 18. März 2022 mit #währendduschläfst nun eine Awareness-Kampagne, um auf die Leistung dieser Menschen aufmerksam zu machen.

"Schichtarbeitende konnten während der Pandemie nicht einfach ins Homeoffice wechseln. Insbesondere Menschen in systemrelevanten Berufen arbeiten zudem oft nachts - eine Doppelbelastung, die nicht zu unterschätzen ist", sagt Maximilian Thost, Country Manager DACH bei Quinyx. "Mit #währendduschläfst möchten wir die Gesichter der Nachtschicht für alle sichtbar machen und ihnen die Wertschätzung entgegenbringen, die sie verdienen - egal, ob es sich um die 600.000 Kranken- und Altenpfleger:innen in Deutschland handelt, die jede Nacht Menschen betreuen, oder die 200.000 Bäcker:innen, die hierzulande mitten in der Nacht Teig verarbeiten, damit wir morgens unser Brötchen auf dem Teller haben."

Quinyx-Kampagne zeigt die Gesichter der Nachtarbeit

Ein Awareness-Video sowie die detaillierten Umfrageergebnisse leisten unter www.waehrendduschlaefst.de dabei Aufklärungsarbeit, ergänzt um Expertenbeiträge zum Thema Nachtarbeit.

Zusätzlich können Nachtarbeitende im Rahmen der Kampagne mit Fotos ihr Team vorstellen und zelebrieren. Denn Teamwork bzw. die richtige Teamzusammenstellung ist laut Quinyx-Umfrage für 91 Prozent der 600 befragten Nachtarbeitenden entscheidend für eine gelungene Nachtschicht.

Bis zum 20. Juni 2022 können Nachtarbeitende daher ihre liebsten Teamkolleginnen und -kollegen unter dem Hashtag #währendduschläfst bei Instagram und Twitter vorstellen. Die eingereichten Fotos erscheinen auf einer Social Wall unter www.waehrendduschlaefst.de und sind automatisch Teil eines Gewinnspiels, das die besten Nachtschicht-Teams kürt. Unter allen Teilnehmenden werden drei Nachtschicht-Survival-Kits verlost, bestehend aus smarten Daybags, hochwertigen Taschenalarmen von Shepherd, reflektierende Schals der Marke Urbandoo, einem Gutschein für eine Yoga-Team-Session bei der Breathwork & Yoga-Trainerin Laura Federico sowie Power-Snacks für die nächste Nachtschicht.

Nachtarbeit bringt mehr Zeit mit der Familie, aber auch Schlafprobleme

Kernziel der #währendduschläfst-Kampagne ist es, Aufmerksamkeit für das Thema Nachtarbeit und die damit verbundenen Vorzüge und Probleme zu generieren. So schätzen laut Quinyx-Umfrage 72 Prozent der Nachtarbeitenden den zusätzlichen Verdienst durch Zuschläge als größten Vorteil ein, gefolgt von der besseren Vereinbarkeit mit der Familie auf dem zweiten Rang. 62 Prozent leiden jedoch häufig unter Schlafmangel, 46 Prozent fühlen sich sogar allgemein gesundheitlich belastet.

Methodik der Umfrage

Die Umfrage zum Thema Nachtarbeit wurde von Quinyx im Februar 2022 unter Nachtarbeitenden verschiedener Berufszweige durchgeführt. Teilgenommen haben insgesamt 1000 Angestellte im Alter von 18 bis über 54 Jahren aus Deutschland aus den folgenden Branchen: Einzelhandel, Facility Management, Sicherheit, Telekommunikation, Transport, Logistik, Gastgewerbe, Gesundheit und Soziales.

Die Auswertung erfolgte unter Ausrichtung der Daten auf die 600 Nachtarbeitenden. Als Nachtarbeitende werden Angestellte gezählt, die mindestens 2 Stunden zwischen 21:00 und 07:00 Uhr arbeiten.

Über Quinyx

Quinyx ist ein Unternehmen, das eine führende KI-gestützte Workforce-Management-Software anbietet. Die Software vereinfacht die komplexen Aufgaben der Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Kommunikation, Budgetierung und Prognosen für Angestellte im Dienstleistungssektor. Gegründet 2005 von Erik Fjellborg in Schweden wird Quinyx von der Mission getrieben, Unternehmen auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, ihre Personalkosten zu senken, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Effizienz ihrer Angestellten zu verbessern - und das alles bei gleichzeitiger Steigerung des Geschäftsergebnisses, der Zufriedenheit und Bindung der Angestellten. Aktuell nutzen mehr als 900 Unternehmen auf der ganzen Welt das cloudbasierte SaaS-Angebot von Quinyx, darunter Gorillas, Vodafone Deutschland, CBR Fashion Group, Swarovski, GANT, Rituals Cosmetics, IHG, Parques Reunidos, Elysium Healthcare, Well Pharmacy, der London City Airport, Samhall, FirstVet und Burger King. Weitere Informationen zu Quinyx unter www.quinyx.com/de

