ProSieben

Premiere in der neuen Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben": 100 ProSieben-Mitarbeiter:innen treten gegen Joko & Klaas an

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Herr ProSieben macht Ernst, um den Druck auf seine Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf minimal zu erhöhen und die Ehre des Senders maximal zu wahren: In der neuen Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" (fünf Folgen, ab 18. Oktober 2022, immer dienstags, 20:15 Uhr) treten zum ersten Mal in der Geschichte der Show 100 ProSieben-Mitarbeiter:innen in einer Spielrunde gegen Joko & Klaas an, um im Auftrag des Senders für die rote Sieben zu siegen. In jeder Folge gilt es für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, in sechs von ProSieben ausgewählten Spielen zu gewinnen, um sich Vorteile für das Finalspiel zu erkämpfen.

Herr ProSieben bestimmt nicht nur die Spiele, sondern stellt auch die Gegner:innen, um Joko & Klaas zu besiegen. Neben den 100 ProSieben-Mitarbeiter:innen treten in dieser Staffel an: Rick Kavanian, Linda Zervakis, Matthias Opdenhövel, Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Alexander Klaws, Wigald Boning, Nilam Farooq, Sophie Paßmann, Cro, Wincent Weiss, Melissa Khalaj, Christian Düren, Viviane Geppert, Janin Ullmann, Simon Gosejohann, Christoph "Icke" Dommisch, Patrick "Coach" Esume, Axel Stein, Paul Janke, "Evil" Jared Hasselhoff, Edin Hasanovic, Simon Pearce, Influencerin Aminata Belli, Hadnet Tesfai, Schauspielerin und Sängerin Alli Neumann, Dennis und Benni Wolter, Rennfahrer Daniel Abt und Tischtennis-Europameister Dang Qiu.

Gewinnt ProSieben, müssen sich die Angestellten Winterscheidt und Heufer-Umlauf in die Dienste des Senders stellen - und zwar bedingungslos. Siegen Joko & Klaas, gehört ihnen am darauffolgenden Tag 15 Minuten lang die Prime Time auf ProSieben. Dort können sie tun und lassen, was sie möchten.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" ab 18. Oktober 2022, immer dienstags, um 20:15 Uhr

"Joko & Klaas LIVE" nach einem Sieg immer mittwochs, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #JKvsP7

Pressekontakt: Kevin Körber Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 email: kevin.koerber@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell