Die elfte Maske: DER TIGER tritt in "The Masked Singer Ehrmann Tiger" exklusiv und nur online auf

Unterföhring (ots)

Mehr Masken. Mehr Stars. Mehr Auftritte. Mehr Rätsel. Mehr Enthüllungen. Mehr Spaß. In der fünften Staffel von "The Masked Singer" gibt es zum ersten Mal eine elfte Maske: DER TIGER tritt exklusiv und ausschließlich in der Online-Show "The Masked Singer Ehrmann Tiger" an - mit allem was dazugehört: Gesangsauftritt, Indizien, wilde Spekulationen und dem größtmöglichen Rateteam - allen Fans. Der Titelsponsor der Online-Show Ehrmann und ProSieben geben den Zuschauer:innen so erstmals die Möglichkeit, ein zusätzliches Rätsel über die Sendung hinaus zu lösen: Wer singt unter der Tiger-Maske?

DER TIGER

Ein echter Disco-Tiger! DER TIGER strotz nur so vor Energie. In seinem glänzend weißen Fell macht er die Nacht zum Tag. Seine Partys sind legendär. Am liebsten feiert die immer top gestylte Raubkatze in ihrem "Bunte Laune"-Club. Der größte Traum des Tigers: Eine eigene Show als Sänger in Las Vegas!

Und so kommen die Zuschauer:innen dem Tiger auf die Spur

Stimme erkannt? Jede Woche ab Samstag, 16. Oktober 2021, gibt es parallel zur TV-Ausstrahlung von "The Masked Singer" einen neuen, exkusiven Gesangsauftritt vom Tiger in der #MaskedSinger-Onlinewelt (ProSieben-App, themaskedsinger.de, Red Button Portal und SmartTV). Immer dienstags (ab 19. Oktober) folgt ein Indizien-Clip, der versteckte Hinweise auf die Identität des Tigers gibt. Alle Zuschauer:innen und Fans können über die ProSieben-App miträtseln, kommentieren und ihre Tipps abgeben. Eine Übersicht zu den aktuellen Spekulationen wird jeden Donnerstag (ab 21. Oktober) in einem Beitrag zusammengefasst. Die Auflösung und Enthüllung des Tigers gibt es am Samstag, 20. November - natürlich exklusiv im Netz. Produziert wird "The Masked Singer Ehrmann Tiger" von Endemol Shine Germany.

Noch mehr digital miträtseln, mitreden und mitentscheiden

Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie jederzeit fleißig miträtseln, wen sie hinter den jeweiligen Kostümen vermuten und während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben. In der App finden Zuschauer:innen außerdem exklusive Hinweise auf die Identitäten der Stars und alle Highlights aus den Shows. Über die Kommentarfunktion können sie mit den anderen Usern der #MaskedSinger-Community ihre heißesten Tipps austauschen.

"The Masked Singer Ehrmann Tiger" ab Samstag, 16. Oktober 2021, parallel zur TV-Ausstrahlung von "The Masked Singer" in der ProSieben-App und in der #MaskedSinger-Online-Welt

Die fünfte Staffel "The Masked Singer", ab 16. Oktober 2021 immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Mehr Infos zu "The Masked Singer" und den neuen Masken auf der Presseseite und in der #MaskedSinger-Online-Welt

Pressekontakt: Frank Wolkenhauer, Petra Dandl Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, -1169 email: frank.wolkenhauer@seven.one, petra.dandl@seven.one Photo Production & Editing Tabea Werner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1167 email: tabea.werner@seven.one

