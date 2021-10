ProSieben

Am Dienstag ist Musik drin: Coldplay besuchen Klaas Heufer-Umlauf zur 100. Folge "Late Night Berlin" und performen bei "PROSIEBEN IN CONCERT"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

"Late Night Berlin" wird 100. Am Dienstag, 12. Oktober, begrüßt Klaas Heufer-Umlauf um 22:20 Uhr zum hundertsten Mal die Zuschauer:innen sowie nationale und internationale Gäste und Musik-Acts - direkt aus der Hauptstadt.

Zur Jubiläumsausgabe besucht die britische Band Coldplay Klaas in seiner Late-Night-Show auf ProSieben - und wird prompt selbst überrascht. Beim Spiel "Fan vs. Band - The ultimate Coldplay-Quiz" trifft die Band um Frontmann Chris Martin auf einen der größten Coldplay-Fans. Kennt der Fan die Weltstars besser, als sie sich selbst?

Jubiläum mit musikalischer Verlängerung: Direkt nach "Late Night Berlin" geht es für Coldplay ins Nachbarstudio auf die exklusive, kleine Konzertbühne. Bei "PROSIEBEN IN CONCERT" performt die Band am Dienstag ab 23:35 Uhr auf ProSieben Songs aus ihrem neuen Album "Music Of The Spheres".

"Late Night Berlin" am Dienstag, 12. Oktober 2021, um 22:20 Uhr und "PROSIEBEN IN CONCERT: Coldplay" direkt im Anschluss, um 23:35 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #LateNightBerlin

Pressekontakt: Kevin Körber Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 email: kevin.koerber@seven.one Photo Production & Editing Tabea Werner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1167 email: tabea.werner@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell