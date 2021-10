ProSieben

Starker Auftakt: "The Voice of Germany" dominiert die Prime Time und ProSieben gewinnt den Donnerstag

Unterföhring (ots)

8. Oktober 2021. Ein klares Bekenntnis zu guter Musik: "The Voice of Germany" startet am Donnerstagabend auf ProSieben mit sehr guten 16,1 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 Jahre) in die elfte Staffel. Die Musikshow dominiert die Prime Time und ProSieben gewinnt mit 10,6 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe den Tag. Insgesamt verfolgen 5,67 Millionen Zuschauer (Netto-Reichweite ab 3 J.) die erste Ausgabe der Blind Auditions. Die nächste Folge "The Voice of Germany" kommt am 10. Oktober um 20:15 Uhr in SAT.1. Abonnenten von Joyn PLUS+ können die Folge bereits jetzt als Preview auf Joyn sehen. Diese Talente singen in Folge 2 von "The Voice of Germany": Jennifer (30, Neumünster), Philipp (39, Birkenwerder), Natascha (25, Alsdorf), Sebastian (29, Oppurg), Katy (20, Königswinter), Fadi (32, Düsseldorf), Anton (22, Lohfelden), THE RAZZONES (32-37, Berlin), Jeanette (31, Kelkheim), Karen (71, Darmstadt), Felix (25, Regensburg), Anouar (26, Dortmund) Alle Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2021 Hashtag zur Show: #TVOG Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 08.10.2021 (vorläufig gewichtet: 07.10.2021)

