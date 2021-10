ProSieben

22 Stunden Football an zwei Sonntagen - ProSieben zeigt beide London-Spiele live

Unterföhring (ots)

Festtage für Footballfans! Im Rahmen der internationalen Serie werden zwei NFL-Saisonspiele in Tottenham ausgetragen - ProSieben zeigt beide live. Am 10. Oktober 2021 startet "ran Football" bereits um 14:55 Uhr mit der Liveübertragung der New York Jets mit Rookie-Quarterback Zach Wilson (Nr. 2 Draft-Pick 2021) gegen die Atlanta Falcons, aus Tottenham melden sich Kommentator Jan Stecker, Experte Patrick Esume sowie Netman und Fieldreporter Christoph "Icke" Dommisch. Gesprächsgast vor dem Kickoff ist Weltmeister und NFL-Fan Sami Khedira.

Eine Woche später, am 17. Oktober 2021, treffen die Miami Dolphins auf die Jacksonville Jaguars mit Youngster-Quarterback Trevor Lawrence (Nr. 1 Draft-Pick 2021) - kommentiert von Carsten Spengemann und Roman Motzkus live aus Tottenham, Fieldreporter ist Max Zielke.

Im Anschluss läuft jeweils der reguläre Spieltag auf ProSieben MAXX und ran.de. Footballfans können sich insgesamt also auf acht NFL-Liveübertragungen an zwei Sonntagen freuen.

Auf ProSieben MAXX geht es am 10. Oktober 2021, ab 18:55 Uhr, zurück ins NFL-Mutterland USA: Die Miami Dolphins müssen beim G.O.A.T. Tom Brady und seinen Tampa Bay Buccaneers ran, kommentiert von Carsten Spengemann und Roman Motzkus. In der dritten Liveübertragung des Tages stehen sich die San Francisco 49ers und die Arizona Cardinals - dem einzig noch ungeschlagenen Team in dieser Saison - gegenüber - kommentiert von Jonas Friedrich und Björn Werner.

Footballfans können im Livestream sämtliche Liveübertragungen auf ran.de, der ranApp und Joyn verfolgen.

Sonntag, 10.10.2021

Live auf ProSieben und ran.de:

14:55 Uhr #ranNFLsüchtig - das NFL-Magazin

15:30 Uhr New York Jets @ Atlanta Falcons

Live auf ProSieben MAXX und ran.de:

18:55 Uhr Miami Dolphins @ Tampa Bay Buccaneers

22:25 Uhr San Francisco 49ers @ Arizona Cardinals

1:50 Uhr Hard Knocks, Dallas Cowboys, Folge 4

Live auf ran.de

19:00 Uhr Green Bay Packers @ Cincinnati Bengals

Sonntag, 17.10.2021

Live auf ProSieben und ran.de:

14:55 Uhr #ranNFLsüchtig - das NFL-Magazin

15:30 Uhr Miami Dolphins @ Jacksonville Jaguars

Live auf ProSieben MAXX und ran.de:

18:55 Uhr *

22:25 Uhr *

1:50 Uhr Hard Knocks, Dallas Cowboys, Folge 5

Live auf ran.de

19:00 Uhr *

*Welche Spiele am 17.10. auf ProSieben MAXX und ran.de ab 19:00 Uhr übertragen werden, wird am 13.10.2021 auf @prosiebenmaxx und @ransport auf Twitter bekanntgegeben.

