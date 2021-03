PHOENIX

phoenix persönlich: Stephan Grünewald zu Gast bei Michael Krons - Freitag, 26. März 2021, 18:00 Uhr

Bonn (ots)

Der Vertrauensverlust in die Politik nehme wöchentlich zu, konstatiert der Psychologe Stephan Grünewald. "Bereicherungsaffären" und eine fehlende Linie in der Kommunikation würden dazu beitragen. Zum Vertrauen gehöre aber auch Zutrauen, so Grünewald weiter. "Dass man die Bürger auch vor Herausforderungen stellt, dass man bereit ist, auch Verantwortung abzugeben." Hier stehe ein Paradigmenwechsel an. "Die 'Mutti-Jahre', die viele Bürger in eine bequeme Versorgungsposition gebracht haben, die sind endgültig vorbei."

Grünewald macht zwei Zustände in der deutschen Identität aus: "Wir sind das Land des TÜVs, aber auch das Land der Tüftler." Im Moment würde der TÜV-Anteil überwiegen. "Wir wollen die perfekte Lösung, wir wollen die Vollkasko-Mentalität, wir wollen die totale Absicherung. Die kriegen wir aber in der Pandemie nicht."

In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit dem Psychologen und Marktorscher Stephan Grünewald über den Vertrauensverlust der Bürgerinnen und Bürger in die Politik und über die Folgen des Lockdowns für die Menschen.

Wir hätten viel zu wenig im Blick, was dieses Jahr mit einem fast durchgängigen Lockdown vor allem für die jüngeren Menschen bedeutet habe, sagt Grünewald, auch mit Blick auf seine eigenen Kinder. "Der Lockdown ist eine Art kollektiver Vorruhestand. Und junge Menschen, die nach dem Abitur die Welt bereisen wollen, die andere Wohnformen ausprobieren wollen, die sexuelle Erfahrungen sammeln sollen, die im Stadion steilgehen wollen, all das geht nicht mehr."

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell