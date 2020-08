ProSieben

Neue Prime-Time-Show für Jeannine Michaelsen: ProSieben zeigt im Herbst die neue Quizshow "Die Show mit dem Sortieren" (#DSMDS)

Unterföhring

Welche Emojis sind auf Twitter am beliebtesten? Mit welcher berühmten Persönlichkeit würde man gerne eine Nacht im Aufzug stecken bleiben? ProSieben sortiert den Herbst neu. In der neuen Quizshow "Die Show mit dem Sortieren" mit Moderatorin Jeannine Michaelsen müssen zwei prominente Rateteams Rankings zu originellen Fakten und skurrilen Umfrageergebnissen sorgfältig sortieren - und Schritt für Schritt in die richtige Reihenfolge bringen. Dafür muss man nicht alles wissen, ist danach aber definitiv schlauer. ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Eigenproduktionen in der Prime Time werden für ProSieben immer wichtiger: Mit der neuen Quizshow 'Die Show mit dem Sortieren' unterstreicht ProSieben diese strategische Ausrichtung. 'FameMaker', #TVOG, #SdS, 'The Masked Singer', #DudW und jetzt #DSMDS - mehr Shows als im Herbst 2020 konnten unsere Zuschauer noch nie in einem Herbst auf ProSieben schauen."

Produziert wird "Die Show mit dem Sortieren", eine Eigenentwicklung der Redseven Entertainment, im August und September. Redseven Entertainment ist ein Tochterunternehmen der Red Arrow Studios GmbH.

