ProSieben

Zwei Serien, eine Geschichte: "Grey's Anatomy" und "Seattle Firefighters" starten mit einem Crossover-Event am Mittwoch auf ProSieben

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

30. August 2020. Zwei Serien, eine Geschichte: Zum Start der neuen Folgen der US-Serien "Grey's Anatomy" und "Seattle Firefighters" am Mittwoch, 2. September, sind die beiden Serien inhaltlich miteinander verwoben - ein sogenanntes Crossover-Event. Die Ärzte des Grey Sloan Memorial Hospital treffen sich nach einer langen Krankenhaus-Schicht in Joe's Bar. Was ein gemütlicher Abend werden sollte, endet in einer Katastrophe: Ein Auto rammt Joe's Bar und es gibt zahlreiche Schwerverletzte - darunter auch Ärzte aus dem Grey Sloan Memorial Hospital. Die Feuerwehrleute der Station 19 sind sofort zur Stelle, doch es bleibt nicht viel Zeit, denn das Gebäude droht einzustürzen ... ProSieben zeigt das Crossover-Event mit den neuen Folgen der 16. Staffel "Grey's Anatomy" ab Mittwoch, 2. September 2020, um 20:15 Uhr. Im Anschluss, um 21:15 Uhr, startet die dritte Staffel "Seattle Firefighters".

Pressekontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Communications & PR News, Sports, Factual & Fiction Stella Losacker Tel. +49 (89) 9507-1168 Stella.Losacker@ProSiebenSat1.com

Bildredaktion

Alexandra Schmitt Tel. +49 (89) 9507-1322 Alexandra.Schmitt@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell