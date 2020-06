ARD Das Erste

Das Erste

"Bericht aus Berlin" am Sonntag, 14. Juni 2020, um 18:05 Uhr im Ersten

München (ots)

Moderation: Oliver Köhr

Geplante Themen:

Das "neue Reisen" / Ab Montag kann wieder, fast grenzenlos, gereist werden. Europa öffnet sich nach den strengen Corona-Einschränkungen wieder. Die Politik predigt nach wie vor, Abstand zu halten und eine Maske zu tragen. Geht eigentlich auch ganz gut, wenn genügend Platz da ist. Doch in Flugzeugen oder in Reisebussen sind die Empfehlungen nicht einzuhalten. Hier stößt die Politik an ihre Grenzen. Was nun? Stephanie Stauß über die Schwierigkeiten und Widersprüche beim "neuen Reisen".

Viel Lärm um Nichts? - Was bringt die Mehrwertsteuersenkung? / Die Deutschen sollen mehr Geld ausgeben, sollen konsumieren, um die Wirtschaft zu beleben. Die Bundesregierung lockt mit einer Verringerung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent. Gerade mal für ein halbes Jahr. Die Händler klagen über zu viel Aufwand, obwohl man auch ganz einfach den Rabatt von der Gesamtsumme abziehen kann. Und ob die Käufer deshalb wirklich mehr kaufen werden - man weiß es nicht. In Großbritannien hat es zur Bekämpfung der Finanzkrise geklappt, die Briten haben deutlich mehr Geld ausgegeben, als bei ihnen die Mehrwertsteuer gesenkt wurde. Kerstin Palzer und Moritz Rödle zeigen, wer in Deutschland unter der Mehrwertsteuersenkung leidet und wer davon profitieren wird. Dazu live: Sahra Wagenknecht, MdB, Die Linke

Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter: www.berichtausberlin.de http://blog.ard-hauptstadtstudio.de www.facebook.com/berichtausberlin www.twitter.com/ARD_BaB

Pressekontakt:

ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,

E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell