Marktführer! ProSieben gewinnt mit "Beauty & The Nerd" die Prime Time am Donnerstag

Unterföhring (ots)

Sehr sehr schöner Start für "Beauty & The Nerd": Die Reality-Show macht ProSieben zum Marktführer in der Prime Time. Schöne 14,4 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen am Donnerstagabend, wie die sieben Beautys und sieben Nerds in einer Traumvilla auf Ibiza aufeinandertreffen und zu sehr gegensätzlichen Spiel-Paaren werden.

Im Anschluss überzeugt die neue Reportage-Reihe "Das Sex-Seminar" mit 12,1 Prozent (E 14-49 J., 22:40 Uhr).

Weitere Informationen zur Sendung, den einzelnen Folgen und den ungleichen Paaren finden Sie unter http://presse.prosieben.de/beautynerd.

"Beauty & The Nerd" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 05.06.2020 (vorläufig gewichtet: 04.06.2020)

