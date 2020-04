ProSieben

Brillantes Comeback! Die ProSieben-Show "The Masked Singer" kehrt mit fantastischen 24,6 Prozent aus der Pause zurück // 8,57 Millionen Zuschauer // Caroline Beil erweckt den Roboter zum Leben

Drachenstarke Rückkehr aus der Zwangspause: 8,57 Millionen Menschen (ab 3 Jahren) schalten "The Masked Singer" am Dienstag ein. Die Show triumphiert mit herausragenden 24,6 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren und sichert sich deutlich den Tagessieg. ProSieben ist mit 13,9 Prozent klarer Marktführer am Dienstag. Direkt im Anschluss verfolgen sehr starke 17,4 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer das Star- und Lifestyle-Magazin "red." mit Annemarie Carpendale.

Caroline Beil ist der Roboter "Maschine" mit großem Herz: Am Ende der vierten Liveshow von "The Masked Singer" muss der Roboter nach dem finalen Zuschauer-Voting via ProSieben-App seine Maske fallen lassen. Komplette Verblüffung im Rate-Team bei Ruth Moschner, Rea Garvey und Rate-Gast Bülent Ceylan: Nicht Sängerin Helene Fischer oder Marta Jandová, sondern Moderatorin Caroline Beil verbirgt sich hinter der Maske. Dabei hatte Rea Garvey dem Roboter immer ganz klar bescheinigt, dass darunter eine Profisängerin steckt. "Das ist wirklich verrückt und ein Riesenkompliment", freut sich Caroline Beil nach der Enthüllung. "Der Roboter ist eine starke Figur. Der Roboter ist tough, hat aber gleichzeitig etwas ganz Warmes, etwas Weiches und Zerbrechliches. So ist das auch im Leben. Man ist ja nicht immer nur tough, sondern hat verschiedene Facetten. Und dass ich diese Facetten musikalisch ausdrücken konnte, hat mir sehr gut gefallen."

Welcher Star steckt unter dem Faultier, dem Chamäleon, dem Drachen, dem Hasen und dem Wuschel? In der fünften Liveshow von "The Masked Singer" am Dienstag, 21. April 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben geht der große Rätselspaß in die nächste Runde und fällt die letzte Maske vor dem Finale.

"The Masked Singer" immer dienstags, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und auf Joyn. Fotos aus der Show sowie weitere Infos gibt es unter http://presse.prosieben.de/themaskedsinger und www.themaskedsinger.de Folge verpasst? Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, mittwochs, um 20:15 Uhr.

