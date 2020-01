ProSieben

Prime Nerd: "Young Sheldon" übernimmt ab 6. Januar montags um 20:15 Uhr auf ProSieben

Unterföhring

Sheldon ist und bleibt der Mann für die Prime Time: Ab Montag, 6. Januar 2020, zeigt ProSieben "Young Sheldon" erstmals um 20:15 Uhr. Der Ableger von "The Big Bang Theory" übernimmt damit den Sendeplatz der Kultserie am Mad Monday. In der dritten Staffel der US-Comedy macht sich Mutter Mary (Zoe Perry) ernsthafte Sorgen um Sheldons (Iain Armitage, Foto) geistige Gesundheit ...

