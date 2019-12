ProSieben

Ein Stück Fernsehgeschichte. Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst küren Yoncé Banks zur ersten "Queen of Drags"

Deutschland hat seine erste Queen: Heidi Klum, Conchita Wurst, Bill Kaulitz und Gast-Jurorin Laganja Estranja küren Yoncé Banks (26, Paderborn) am Donnerstagabend auf ProSieben zur ersten "Queen of Drags". 11,8 Prozent der jungen 14- bis 39-jährigen Zuschauer verfolgen, wie sich die Paderborner Drag Queen zum Motto "Candyland" gegen ihre Konkurrentinnen Aria Addams (22, Wolfsburg) und Vava Vilde (30, Stuttgart) durchsetzt. Jurorin Conchita Wurst: "Yoncé Banks hat das Rennen gemacht. Sie ist die erste 'Queen of Drags'. Ich freue mich wahnsinnig. Sie hat den Sieg absolut verdient. Sie war so oft Queen of the Week. Sie hat immer abgeliefert, hat immer full energy gebracht und deswegen ist sie eine großartige Gewinnerin."

So äußert sich die Gewinnerin nach ihrem Sieg Yoncé Banks: "Germany, listen! Bitte respektiert alle Menschen. Ohne Respekt kann man andere Arten von Menschen nicht verstehen und es kann zu keinem Zusammenhalt kommen. Wir sind alle gleich, wir sind alle nackt geboren. Liebt eure Mitmenschen, respektiert eure Mitmenschen, geht gut mit ihnen um. Wir müssen uns alle einfach mehr lieben und das möchte ich einfach mitgeben."

"Queen of Drags" im Netz: Informationen rund um die Show sowie Bilder zum Download sind unter http://presse.prosieben.de/queenofdrags abrufbar, exklusive Videos zu den Drag Queens und weitere Informationen zur Show gibt's unter https://www.prosieben.de/tv/queen-of-drags.

