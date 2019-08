creditshelf

Terminhinweis: creditshelf startet Veranstaltungsreihe zur digitalen Mittelstandsfinanzierung

Finanz-Talk am 25. September 2019 in Hamburg zum Auftakt

Frankfurt (ots)

"Digitale Mittelstandsfinanzierung - schnell, innovativ und bankenunabhängig" - unter diesem Motto informiert der digitale Mittelstandsfinanzierer creditshelf in Form einer Paneldiskussion in den nächsten Wochen in Hamburg, Berlin, Stuttgart, München, Düsseldorf und Frankfurt über alternative Finanzierungsformen für den deutschen Mittelstand. Partner sind die Online-Plattform quickpaid, der Fintech-Anbieter von Unternehmenskrediten iwoca und der Kreditmarktplatz auxmoney. Die Veranstaltung wird moderiert von der Roland Berger GmbH. Der Host ist die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Als Medienpartner fungiert Markt- und Mittelstand.

Der Finanzsektor steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Aufgrund zunehmend schärfer gewordener Eigenkapitalanforderungen an die Kreditinstitute (z.B. durch Kapitalmarktvorgaben wie Basel III) konzentrieren sich viele dieser nur noch auf große bis sehr große Unternehmen. Mittelständische Betriebe unterhalb einer bestimmten Umsatzschwelle müssen sich derweil mit einem kleineren Lösungsangebot zufriedengeben. Zugleich gewinnen digitale Prozesse und Technologie an Bedeutung. Das etablierte Bankensystem steht daher vermehrt unter Druck, im Wettbewerb mit den Finanztechnologie-Firmen zu bestehen, die mittelständische Unternehmen mit schnellen Entscheidungen und schlanken Prozessen überzeugen. Diese neuen Anbieter werden im Markt gemäß aktueller Studien deutlich an Bedeutung gewinnen und als sinnvolle Ergänzung zur traditionellen Bank im Finanzierungsmix fungieren.

Im Rahmen unserer Event-Reihe "FINANZ-TALK: Digitale Mittelstandsfinanzierung" bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich am Austausch mit Fintechs zu beteiligen sowie mit Experten aus der Finanzszene in den Dialog zu kommen.

Die Referenten werden sein: Dr. Daniel Bartsch, Gründungspartner und Vorstand von creditshelf, Oliver Schmid, General Manager von iwoca Deutschland sowie Eva Sartorius, Mitglied der Geschäftsleitung von quickpaid. Für auxmoney werden Arie Wilder, COO und Geschäftsführer, Dr. Cyrosch Kalateh, Vice President Partnerships und Dominic Böhmer, Leiter Firmenkunden, auf dem Podium sitzen. Sie möchten im Rahmen des Finanz-Talks mit den Teilnehmern über Finanzierungsmöglichkeiten für den Mittelstand und die neusten Trends & Entwicklungen im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung sprechen. Der Finanztalk wird jeweils von den Finanz- und Kapitalmarktexperten Dr. Daniel Hildebrand, Dr. Dominik Löber und Lars Hille von Roland Berger moderiert.

Termine und Veranstaltungsorte - jeweils 08:30 Uhr - 11:00 Uhr

Hamburg, 25. September 2019 Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Gänsemarkt 45 20354 Hamburg Anmeldung unter: http://ots.de/rGZ0wr

Berlin, 26. September 2019 Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Friedrichstrasse 140 10117 Berlin Anmeldung unter: http://ots.de/RTp1b6 Stuttgart, 16. Oktober 2019 Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Augustenstrasse 7 70178 Stuttgart Anmeldung unter: http://ots.de/x5zVHH München, 17. Oktober 2019 Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Karlstrasse 10-12 80333 München Anmeldung unter: http://ots.de/BvvmEW Düsseldorf, 06. November 2019 Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Graf-Adolf-Platz 15 40213 Düsseldorf Anmeldung unter: http://ots.de/525mbA Frankfurt, 07. November 2019 Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH An der Welle 10 60322 Frankfurt a. M. Anmeldung unter: http://ots.de/RlvGW8

Über creditshelf

creditshelf gestaltet seit Jahren Finanzierungen für den Mittelstand - einfach, schnell, innovativ. Denn die Kreditanalysen erfolgen schnell und einfach für die Kunden auf Basis einer von creditshelf selbst entwickelten Technologie. Das creditshelf-Team besteht aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen in der Finanzierung mittelständischer Unternehmen verfügen. Der Pionier der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland wurde 2014 gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Über iwoca

iwoca vergibt schnelle, einfache und flexible Kredite an Unternehmer und Selbstständige, die von vielen Banken zunächst als zu klein oder komplex eingestuft werden. Auf iwocas Online-Plattform erhalten Kunden innerhalb von Minuten eine Kreditentscheidung und schon nach wenigen Stunden die angefragten Beträge von bis zu 100.000 Euro. Ähnlich zu einer Kontokorrentlinie können die Kredite innerhalb einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten flexibel abbezahlt und auch wieder erhöht werden. Seit 2012 ist iwoca auf seiner Mission, den Kreditmarkt und das Liquiditätsmanagement für Selbständige und kleine Unternehmen zu revolutionieren. Hierbei hat iwoca bereits 70.000 Darlehen an 25.000 kleine Betriebe in drei europäischen Ländern ausgezahlt. Mehr Informationen zu iwoca finden Sie auf iwoca.de.

Über quickpaid

quickpaid ist die smarte, digitale Einkaufsfinanzierung für Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler. Über ein innovatives und unkompliziertes Online-Portal kann der Wareneinkauf jederzeit schnell und flexibel finanziert werden. Mit jeder einzelnen Rechnung entscheidet der quickpaid-Nutzer, das Zahlungsziel um 60, 90 oder 120 Tage zu verlängern - und alles ohne komplizierten Rahmenvertrag. Revolvierend genutzt kann mit quickpaid pro Jahr ein Finanzierungsvolumen von bis zu EUR 180.000 abgedeckt werden. In Kombination mit A.B.S. Factoring sind höhere Volumina möglich. Das quickpaid-Portal steht aktuell bereits mittelständischen Kunden in 3 Ländern (DE, CH, SLO) zur Verfügung, weitere Länder sind in Planung.

Über auxmoney

auxmoney ist der größte Kreditmarktplatz in Kontinentaleuropa und wurde 2007 gegründet. Nach Konsumentenkrediten und Krediten für Selbstständige bis 50.000 Euro bietet auxmoney auch Unternehmenskredite bis 750.000 Euro an. Der Kreditmarktplatz hat über Jahre neuartige Scoring-Methoden entwickelt, um die Bonität von Selbstständigen differenziert und individuell zu bewerten. Diese langjährige Expertise geht nun auch in die Bonitätsbewertung von Unternehmen ein und ermöglicht eine schnelle, einfache und unbürokratische Finanzierung für KMU.

Über Luther Rechtanwaltsgesellschaft mbH

Mit einem umfassenden Angebot in allen wirtschaftlich relevanten Feldern der Rechts- und Steuerberatung ist Luther eine der führenden deutschen Wirtschaftskanzleien. Die Full-Service-Kanzlei ist mit mehr als 380 Rechtsanwälten und Steuerberatern in zehn deutschen Wirtschaftsmetropolen vertreten und mit Auslandsbüros in Brüssel, London, Luxemburg sowie in Shanghai, Singapur und Yangon in wichtigen Investitionsstandorten und Finanzplätzen Europas und Asiens präsent. Zu ihren Mandanten zählen große und mittelständische Unternehmen sowie die öffentliche Hand.

Über Roland Berger GmbH

Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv. Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine unabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 230 Partnern.

