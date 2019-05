creditshelf

creditshelf erfolgreich in die IVW aufgenommen

Fachmagazin des Mittelstandsfinanzierers erscheint mit einer gedruckten Auflage von 100.000 Exemplaren

Frankfurt (ots)

Die creditshelf Aktiengesellschaft ist nach erfolgreicher Prüfung als Mitglied in die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) aufgenommen worden. Damit wird die Auflage des "creditshelf magazin", das sich mit allen Themen rund um die Mittelstandsfinanzierung befasst, künftig jedes Quartal geprüft und den Werbekunden zur Verfügung gestellt.

"Wir freuen uns über die erfolgreiche Aufnahmeprüfung der creditshelf Aktiengesellschaft in die IVW. Damit sind wir nun berechtigt, das IVW-Zeichen zu führen und mit der IVW-Mitgliedschaft zu werben. Durch die IVW-Aufnahme haben wir nun eine klare Basis für den Werbemarkt", sagt Dr. Tim Thabe, Vorstandsvorsitzender von creditshelf.

"IVW-geprüfte Auflagenzahlen bedeuten für Werbekunden regelmäßige, neutrale und nachweislich verlässliche Angaben", ergänzt Birgit Hass, Leiterin Marketing und Kommunikation bei creditshelf. "Die Vergleichbarkeit dank transparenter Leistungskennziffern für unser Magazin ist die vom Markt gewünschte professionelle Planungsgrundlage."

Das "creditshelf magazin" liefert Berichte über erfolgreiche Finanzierungsprojekte, Porträts von Kunden und Marktpartnern, Hintergrundinformationen zum aktuellen Marktgeschehen, Kommentare zu aktuellen Trends und Entwicklungen sowie Interviews mit Experten und Wissenschaftlern. Die nächste Ausgabe erscheint am 01. Juni 2019 mit einer gedruckten Auflage von 100.000 Exemplaren.

Über creditshelf - www.creditshelf.com

creditshelf gestaltet seit Jahren Finanzierungen für den Mittelstand - einfach, schnell, innovativ. Denn die Kreditentscheidungen erfolgen auf Basis einer von creditshelf selbst entwickelten technologiegestützten Analyse. Das creditshelf-Team besteht aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen in der Finanzierung mittelständischer Unternehmen verfügen. Der Pionier der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland wurde 2014 gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Tägliche News von creditshelf auf

Facebook https://www.facebook.com/creditshelf/ Twitter https://twitter.com/creditshelf LinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/ und Xing https://www.xing.com/xbp/pages/creditshelf-ag

Weitere Informationen:



creditshelf Aktiengesellschaft

Birgit Hass

Leiterin Marketing und Kommunikation

Mainzer Landstraße 33a

60329 Frankfurt

Tel.: +49 (69) 348 77 24-13

birgit.hass@creditshelf.com

www.creditshelf.com



Presse und Public Relations:

Thöring & Stuhr

Partnerschaft für Kommunikationsberatung

Arne Stuhr

Managing Director

Mittelweg 142

20148 Hamburg

Tel: +49 (40 )207 6969 83

Mobil: +49 (177) 3055 194

arne.stuhr@corpnewsmedia.de



Investor Relations:

creditshelf Aktiengesellschaft

Fabian Brügmann

CFO

Mainzer Landstraße 33a

60329 Frankfurt

Tel.: +49 (69) 348 772 427

ir@creditshelf.com

www.creditshelf.com



cometis AG

Maximilian Franz

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Tel: +49 (611) 20 58 55 22

franz@cometis.de

www.cometis.de

Original-Content von: creditshelf, übermittelt durch news aktuell