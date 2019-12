ProSieben

Das Spitze muss ins Runde! Die Fußball-Stars Luca Toni und Max Kruse kämpfen bei der "Promi-Darts-WM 2020" live auf ProSieben um den WM-Titel

Unterföhring (ots)

DFB-Pokalsieger, deutscher Meister, Weltmeister - ob mit dem FC Bayern München oder der italienischen Nationalmannschaft: Wenn Luca Toni nach Deutschland kam, um Titel zu gewinnen, ging er selten leer aus. Bei der "Promi-Darts-WM" am 4. Januar live auf ProSieben will die Fußball-Legende jetzt beweisen, dass er nicht nur auf dem Fußballplatz ein Präzisionsschütze ist. "Darts ist ein toller Sport und ich liebe Deutschland - es ist wie eine zweite Heimat für mich. Ich freue mich auf das Turnier und werde alles geben, um zu gewinnen", sagt Luca Toni. Den Titel streitig machen will Luca Toni ausgerechnet ein weiterer Fußball-Star: Fußballprofi Max Kruse vom türkischen Erstligaverein Fenerbahçe Istanbul. "Ich freue mich auf die Promi-Darts-WM, weil es für mich eine neue Herausforderung ist. Ich möchte mich auch mal an einem Dart-Board beweisen und meinen ersten Weltmeistertitel einfahren", sagt der 14-malige deutsche Nationalspieler. Doch die Konkurrenz ist stark! Auch Model und Influencerin Sarah Harrison, Moderator Daniel Boschmann, Kommentator Frank Buschmann und Handball-Weltmeister Pascal Hens wollen an der Scheibe triumphieren. Die folgenden Promi-Profi-Paarungen der "Promi-Darts-WM 2020" stehen bereits fest: - Kommentator Frank "Darts Ninja" Buschmann + Max "Maximizer" Hopp - Influencerin Sarah "The Hurricane" Harrison + Gerwyn "The Iceman" Price - Handballer Pascal "The Bull's Eye Baller" Hens + Michael "Mighty Mike" van Gerwen - Moderator Daniel "The Early Bird" Boschmann + Phil "The Power" Taylor - Fußballer Max "Kral" Kruse + Peter "Snakebite" Wright Moderiert wird die "Promi-Darts-WM" von Christian Düren. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Elmar Paulke. Sein Co-Kommentator ist dieses Jahr Markus Krebs. Produziert wird die Show von Endemol Shine Germany. "Die Promi-Darts-WM 2020" am 4. Januar 2020 um 20:15 Uhr live auf ProSieben Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn, Franz-Ferdinand Fuhr Tel. +49 [89] 9507-1188, -1189 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com Franz-Ferdinand.Fuhr@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell