Der Kinderkanal ARD/ZDF

Action, Wissen und spannende Unterhaltung: Das neue Wochenende bei KiKA

Verändertes Programmschema ab 6. April 2019

Erfurt (ots)

Ab 6. April können sich die KiKA-Zuschauer*innen auf zahlreiche Neuerungen freuen, ohne auf Liebgewonnenes verzichten zu müssen. Mehr Action und Unterhaltung am Samstag, ein weiterer Filmplatz und mehr Wissensformate am Sonntag sowie die Bündelung spannender Dokus - so gestaltet sich das neue KiKA-Wochenende.

"Starke Marken auf starken Sendeplätzen - ab April setzten wir auch am Wochenende noch deutlichere Akzente und bündeln unsere Unterhaltungs- und Wissensformate", so KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Mit dem neuen vierten Spielfilmplatz am Sonntag räumen wir dem Genre Kinderfilm größere Präsenz ein. Am Nachmittag bieten wir damit ein tolles Angebot für die ganze Familie, am Abend stehen dann Dokumentationen und Wissensmagazine im Fokus."

Mehr Unterhaltung am Samstag

Ausgewählte Spielfilme in bewährter Vielfalt gibt es beim SamstagsKINO schon um 13:30 Uhr. "Die wilden Hühner und die Liebe", "Die wilden Hühner und das Leben", "Hände weg von Mississippi" und "Kikis kleiner Lieferservice" (alle ZDF) zeigt KiKA im April.

Bereits um 17:00 Uhr spürt Moderator und Medienkenner Tim wöchentlich bei "Timster" (KiKA/rbb/NDR) neuesten Entwicklungen der Medienwelt nach, gefolgt von einem bunten Mix aus Animationsserien bis zur Wissensprimetime mit den Checkern (BR) um 19:25 Uhr und "logo!" (ZDF).

Um 20:00 Uhr gibt es jetzt immer die aktuellen Trends im Bereich Musik, Sport, Mode und Lifestyle von Jess und Ben bei "KiKA LIVE" und danach Show- und Challenge-Formate wie "Draußen schlafen" (ZDF) und "Alarm, die jungen Retter" (SWR).

Filme und Wissensformate am Sonntag

Direkt nach dem Sonntagsmärchen um 12:00 Uhr bietet KiKA ab April einen weiteren Filmplatz für die ganze Familie. Nach dem Märchen "Der Zauberlehrling" (MDR/ZDF) zeigt KiKA am 7. April "Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne" (KiKA). Des Weiteren dürfen sich die Zuschauer*innen im April auf "Das tierische Wettrennen - Hase gegen Schildkröte" (ARD Degeto), "Die Häschenschule - Jagd nach dem goldenen Ei" (NDR) und "Der kleine Drache Kokosnuss - Feuerfeste Freunde" (ZDF) freuen.

Am Sonntag erwarten die Zuschauer*innen künftig noch mehr Doku- und Wissenssendungen, zum Beispiel mit "Anna und die wilden Tiere" (BR) um 16:35 Uhr.

Am Abend stehen Formate wie "ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA) um 20:00 Uhr, danach "stark!" (ZDF) oder "Schau in meine Welt" (hr, KiKA, MDR, RB, rbb, SWR) im Fokus.

Einmal monatlich widmen sich Clarissa Corrêa da Silva und Simon Schneider wie gewohnt live um 20:10 Uhr im Beratungsmagazin "KUMMERKASTEN" (KiKA) Lebensweltthemen der Zehn- bis 13-Jährigen.

Weitere Informationen zum neuen Wochenendprogramm bei KiKA sowie eine ausführliche Programmübersicht finden Sie auf kika-presse.de.

Neue Sendeplätze ab 6. April im Überblick

Samstag: 13:30 Uhr Filmplatz SamstagsKINO 17:00 Uhr Medienmagazin "Timster" (KiKA/rbb/NDR) 20:00 Uhr Trend- und Lifestylemagazin "KiKA LIVE" (KiKA) 20:10 Uhr Challenge-Reihe "Draußen schlafen - Der Bettkampf" (ZDF)

Sonntag: 12:00 Uhr Filmplatz Sonntagsmärchen und anschließend Sonntagsfilm 16:35 Uhr Reportage-Reihe "Anna und die wilden Tiere" (BR) 20:00 Uhr Wissensmagazin "ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA) 20:10 Uhr Beratungsmagazin "KUMMERKASTEN" (KiKA), jeden 1. Sonntag im Monat ab 20:15 Uhr Doku-Reihen "stark!" (ZDF) und "Schau in meine Welt" (hr, KiKA, MDR, RB, rbb, SWR)

Pressekontakt:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Unternehmenskommunikation

Gothaer Straße 36

99094 Erfurt

Telefon: +49 0361.218-1827

Telefax: +49 0361.218-291827

kika-presse.de

Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell