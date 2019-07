ProSieben

Neues-"The Masked Singer"-Rätsel: Wer verbirgt sich hinter dem prominenten Rate-Gast am 18. Juli?

Neue Woche, neue Fragen! Während das "The Masked Singer"-Rateteam weiter darüber nachdenkt, ob das Eichhörnchen Alec Völkel von The BossHoss (Max Giesinger) ist, der Kudu Joko Winterscheidt (Ruth Moschner) oder der Astronaut Adel Tawil (Collien Ulmen-Fernandes), gibt die ProSieben-Erfolgsshow neue Rätsel auf: Wer verbirgt sich hinter dem prominenten Rate-Gast in der vierten Ausgabe von "The Masked Singer" am Donnerstag, 18. Juli, um 20:15 Uhr live auf ProSieben? Auf den Social-Accounts zur Sendung gibt es seit Dienstag ein paar versteckte Hinweise auf die Identität: "Ich bin ein echter Hauptstadt-Cowboy", "als Hobby-Kapitän halte ich das Steuer in der Hand", oder "ich bin zwar keiner [Superheld], aber ich trage ihn unter der Haut". Auf welchen Prominenten deuten die Indizien hin?

Das sind die aktuellen Spekulationen über die Identitäten der Masken des Rateteams und aus dem Netz:

- Der Astronaut: James Arthur (Faisal Kawusi), Adel Tawil (Collien Ulmen-Fernandes), Max Mutzke, Andreas Bourani (Online-Ratespiel auf themaskedsinger.de), Laith Al-Deen (Max Giesinger)

- Das Eichhörnchen: Evil Jared Hasselhoff, Samu Haber (Online-Ratespiel), Markus Schenkenberg (Ruth Moschner), Alec Völkel (Max Giesinger) - Der Engel: Tom Beck (Ruth Moschner), Bülent Ceylan (Max Giesinger), Till Lindemann, Campino, der Graf (Online-Ratespiel)

- Der Grashüpfer: Mirko Nontschew (Ruth Moschner), Jan Josef Liefers, Jerome Boateng (Online-Ratespiel), Gil Ofarim (Collien Ulmen-Fernandes)

- Der Kudu: Joko Winterscheidt (Ruth Moschner), Steven Gätjen (Max Giesinger), Daniel Aminati, Detlef Soost (Online-Ratespiel)

- Das Monster: Evelyn Burdecki (Max Giesinger), Sarah Lombardi, Maite Kelly (Online-Ratespiel), Susi Kentikian (Collien Ulmen-Fernandes)

- Der Panther: Vanessa Petrou (Collien Ulmen-Fernandes), Martina Hill, Sophia Thomalla (Online-Ratespiel), Stefanie Hertel (Ruth Moschner)

"The Masked Singer" wird moderiert von Matthias Opdenhövel, Produzent ist EndemolShine Germany.

"The Masked Singer" immer donnerstags, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und Joyn.

"The Masked Singer" immer donnerstags, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und Joyn.

Folge verpasst? Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, freitags, um 20:15 Uhr. Mehr zu "The Masked Singer" sowie das Online-Ratespiel auf www.themaskedsinger.de und weitere Hintergründe, Infos und Fotos zum Download gibt es auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/themaskedsinger Hintergrundinfos zu "The Masked Singer" gibt es außerdem während der Liveshow im red button Portal von ProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV. Hashtag zur Show: #themaskedsinger

