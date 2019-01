ProSieben

More Glam, more stars, more Heidi! Auf dem Plakat zur 14. Staffel von #GNTM inszeniert Starfotograf Rankin Heidi Klum sieben Mal

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

More Glam, more Stars, more Heidi. Für das Kampagnen-Motiv zur 14. Staffel von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" hat Starfotograf Rankin Heidi Klum in sieben unterschiedlichen Outfits und Looks in Los Angeles in Szene gesetzt. Daraus hat er ein einzigartiges Plakat komponiert und mit dem in der Kunstszene angesagten Glitch Art-Effekt bearbeitet. ProSieben-Marketingchef David Loy: "#GNTM setzt als Programm mit seinem Look & Feel immer wieder neue Maßstäbe für modernes Entertainment. Dieser Herausforderung stellen wir uns auch in der Marketing-Ansprache. Fotograf Rankin hat für ProSieben ein State-Of-The-Art-Motiv komponiert. In seiner Bildsprache setzt er auf den in der Kunstszene gerade sehr angesagten "Glitch-Art-Effekt", der höchste Aufmerksamkeit erzeugt. Dieses Motiv ist ein Herzstück der neuen #GNTM-Kampagne - und absolut State of the Art."

Auf Plakaten und Riesenpostern wird #GNTM ab dem 5. Februar deutschlandweit zu sehen sein. ProSieben bewirbt das Format zudem mit einer integrierten Kampagne in Magazinen und mit Funkspots, auf Digital out of Home- und 7Screen-Flächen, sowie mit verschiedenen Online- und Social Media-Aktivitäten.

Der Opener zur neuen Staffel, der ebenfalls mit dem Glitch-Effekt versehen wurde, ist an das Plakat-Motiv angelehnt. Heidi Klum wird in sieben unterschiedlichen Looks zu sehen sein. Der Song kommt im diesem Jahr von Tokio Hotel und heißt "Melancholic Paradise".

"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - die 14. Staffel ab 7. Februar 2019, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben

Bei Fragen:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation/PR Entertainment Tina Land, Carina Castrovillari Tel. +49 [89] 9507-1192/1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.com Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.com

Bildredaktion:

Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell