Im Kajak die Skipiste runter brettern! Joey Kelly, Jasmin "Blümchen" Wagner, Lucas Cordalis und Kelly MissesVlog wollen "Die ProSieben Wintergames" gewinnen

Unterföhring (ots) - So haben Sie Wintersport noch nie gesehen: 16 Promis rasen im Kajak am Freitag, 14. Dezember, in der neuen Show "Die ProSieben Wintergames" in St. Anton (Österreich) eine Skipiste runter. Mit dem Kajak fliegen sie über Schanzen und kämpfen Frau gegen Frau, Mann gegen Mann um die beste Ausgangsposition in der Steilkurve. Auf der Piste kommt es zu echten Zweikämpfen: Bis zu acht Kajaks brettern gleichzeitig den Parcours runter. Mit dabei sind der Adrenalinjunkie und mehrfache Wok-Weltmeister Joey Kelly, Bachelor Paul Janke, Extrem-Stuntfrau Miriam Höller, 90er-Ikone Jasmin "Blümchen" Wagner, Gladiator Lucas Cordalis und YouTube-Star Kelly MissesVlog. Doch damit nicht genug. Am Samstag, 15. Dezember, rasen die Prominenten im zweiten Teil von "Die ProSieben Wintergames" auf Schnee-Motorrädern über eine eisige Rennstrecke.

Diese acht gemischten Promi-Teams jagen im Snow-Kajak und auf dem Schnee-Motorrad durch den Parcours bei "Die ProSieben Wintergames":

- Schauspieler Raúl Richter steht mit Moderatorin Jana Julie Kilka in den Startlöchern - Sängerin Jasmin Wagner drückt mit Fußballlegende Thorsten Legat auf die Tube - Antonia aus Tirol und Jürgen Milski wagen sich als Schlager-Duo auf die Piste - "Global Gladiator" Lucas Cordalis will mit Moderatorin Evelyn Weigert an die Spitze - Bachelorette Jessica Paszka rast mit Bachelor Paul Janke durch den Parcours - Extremsportler Joey Kelly kämpft mit Stuntfrau Miriam Höller um die Trophäe - Moderator und Musiker Stefan Mross brettert mit Sängerin Anna-Carina Woitschack über die Rennstrecke - Die YouTuber Kelly MissesVlog und Rewinside jagen zusammen nach dem Sieg

"Die ProSieben Wintergames" sind eine Gemeinschaftsproduktion der MMP Event GmbH & Seapoint Productions GmbH & Co. KG.

"Die ProSieben Wintergames" - am Freitag, 14. Dezember und Samstag, 15. Dezember 2018 live aus St. Anton am Arlberg, um 20:15 Uhr, auf ProSieben.

Bereits am Mittwoch, 12. Dezember, startet die große Eventwoche zur Show mit zahlreichen Highlight-Clips aus dem Training der Teams, webexklusiven Promi-Interviews und einer tagesaktuellen Behind-The-Scenes-Berichterstattung aus St. Anton auf www.prosieben.de/wintergames.

