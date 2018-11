Konsortium mit Expomobilia gewinnt die Ausschreibung für den niederländischen Pavillon der Dubai EXPO 2020

1 weiterer Medieninhalt

Rotterdam (ots) - Die Partnerschaft von Expomobilia, V8 Architects, Kossmann.dejong und Witteveen+Bos wurde für die Planung und den Bau des niederländischen Pavillons während der EXPO 2020 in Dubai ausgewählt. Die Entscheidung ergibt sich aus einer europäischen Ausschreibung, für die sich insgesamt elf Konsortien angemeldet haben.

Zirkuläre Klimaanlage

Der prämierte Vorschlag bietet den Niederlanden einen Pavillon, der sich durch seine Zirkularität und den Einsatz innovativer, nachhaltiger Technologien auszeichnet. Der Pavillon ist eine kreisförmige Klimaanlage, die nahtlos in das von den Niederlanden gewählte Thema "Wasser, Energie und Nahrung verbinden" passt. Sowohl private als auch geschäftliche Besucher erhalten eine sehr sinnliche Erfahrung mit Naturphänomenen. Das Ganze hat eine architektonische Ausstrahlung, die unter Dubais Umständen eine anregende Aussage macht. Neben der Planung und Konstruktion arbeitet das Konsortium auch an der zirkulären Wartung und der Fertigstellung des Pavillons. Im Dezember 2018 wird der Entwurf präsentiert.

Konsortium

Im Konsortium werden die nötige Fachkenntnis und Erfahrung des Pavillonbaus (Expomobilia), Architektur (V8 Architects), interaktive Besuchererfahrungen (Kossmann.dejong) und integrale Installation und Konstruktion (Witteveen+Bos) kombiniert. Das Team hat auch ein starkes Netzwerk in Dubai und arbeitet eng mit innovativen Neugründungen zusammen.

Dubai EXPO 2020

Zwischen dem 20. Oktober 2020 und dem 10. April 2021 findet die 35. Universelle Weltausstellung in Dubai statt. Es handelt sich um die erste Weltausstellung im Nahen Osten. Unter dem Motto "Connecting minds, creating the future" präsentieren 170 Teilnehmerländer Ideen, Innovationen und Technologien. Die niederländische Beteiligung soll holländischen Interessengruppen aus dem öffentlichen und privaten Sektor eine Plattform bieten, um ihr Netzwerk und ihre Position in der Golfregion sowohl vor als auch während der Dubai EXPO zu stärken.

