KORREKTUR: "jerks." für alle! ProSieben feiert die zweite Staffel der Comedyserie mit Christian Ulmen und Fahri Yardim ab 8. Mai im Free-TV

Unterföhring (ots) - Korrektur im Zitat von Palina Rojinski.

2. Mai 2018: Für alle, die sich fragen, wie man mit Feuchttüchern einen One-Night-Stand vertuscht. Für alle, die sich wundern, wie eine gewöhnliche Massage in einer rasanten Verfolgungsjagd enden kann. Für alle, die glauben, dass ein flotter Dreier immer befriedigend ist. Für alle, die wie Christian Ulmen und Fahri Yardim das Kind in sich bewahren möchten. Für alle zeigt ProSieben ab Dienstag, 8. Mai 2018, 22:15 Uhr, die zweite Staffel "jerks.".

Christian Ulmen und Fahri Yardim scheitern in ihrer Comedyserie an den Herausforderungen des Alltags. Die besten Freunde schlittern von einem Tabubruch in den nächsten. Neben vielen bekannten Gesichtern aus der ersten Staffel bereichern zahlreiche Gaststars das chaotische Leben von Christian und Fahri:

Palina Rojinski wird mit ihrer Schwester Vivienne Opfer von Fahris verdorbener Fantasie: "Es ist für uns beide etwas ganz Besonderes, dass wir zusammen 'jerks.' gedreht haben, nicht nur weil es für meine Schwester der erste richtige Dreh überhaupt war. Bei der ersten Staffel war jeden Dienstagabend 'jerks.' gucken unser Schwestern-Date. Wir sind Fans seit Folge 1!"

Anna Maria Mühe geht allen mit ihrem zwanghaften Perfektionismus auf den Keks: "Ich würde niemals so nerven, wie ich als Anna Maria Mühe bei 'jerks.' genervt habe."

Wayne Carpendale schnappt Christian seine Lieblingsrolle weg: "Es hat großen Spaß gemacht, das Klischee Wayne Carpendale komplett zu bedienen."

Joko Winterscheidt entdeckt seine skurrile Leidenschaft für Wellnesskliniken: "Ich habe gesagt ich mache alles, egal was, Hauptsache ich darf bei 'jerks.' mitmachen."

Arne Friedrich wird hemmungslos von Christian angehimmelt: "Christian finde ich unglaublich witzig, er ist tollpatschig, ein kompletter Nerd."

Die zehn neuen Folgen "jerks." zeigt ProSieben ab Dienstag, 8. Mai 2018, um 22:15 Uhr im Doppel. Christian Ulmen ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern führt auch Regie.

Pressekontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nathalie Galina Kommunikation/PR Redakteurin Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1186 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com

Geschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Katja Hofem, Dr. Oliver Merz Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell