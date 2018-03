Manipulationsverdacht. ProSieben setzt Online-Voting für "Schlag den Henssler" aus und kehrt zum Telefon-Voting zurück

Unterföhring (ots) - Fair Play geht vor. ProSieben setzt das Online-Voting für den nächsten Herausforderer bei "Schlag den Henssler", am Samstag, 20:15 Uhr, aus. Es gibt hinreichende Verdachtsmomente, dass das Voting, das seit vergangenem Samstag läuft, manipuliert wird. Der Sender kehrt deshalb für diese Ausgabe zum Telefon-Voting am Anfang der Show zurück. "Wir haben berechtigten Grund zur Annahme, dass das Voting manipuliert wird", sagt ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer. "Nach Rücksprache mit unseren Juristen haben wir uns daher entschieden, die Online-Abstimmung abzubrechen. Das ist eine Frage des Fair Play. Wir werden wie in früheren Ausgaben den Gegner von Steffen Henssler zu Beginn der Show per Telefon-Voting ermitteln."

"Ironman"-Teilnehmer Claudius (34) aus Hamburg, Wettkampfschwimmer Alexander (30) aus Frankfurt und der ehemalige Wasserball-Nationalspieler Xabier (37) aus Würzburg wollen Steffen Henssler morgen Abend live auf ProSieben herausfordern. Der Gegner von Steffen Henssler hat die Chance auf eine Million Euro. Moderiert wird die Show von Elton. Elmar Paulke kommentiert. Als Music-Acts mit dabei: Rea Garvey feat. Kool Savas ("Is it Love?") und Anne-Marie ("Friends").

"Schlag den Henssler" am 24. März 2018, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

Hashtag zur Show: #SdH

