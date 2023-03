immowelt

Die Spannung steigt: 20 Unternehmen sind für den Deutschen Immobilienpreis 2023 nominiert

Nürnberg (ots)

Expertenjury kürt die Nominierten für den Deutschen Immobilienpreis 2023: 20 Unternehmen gehen nun in 7 Kategorien ins Rennen und können in der Pitchphase die Jury überzeugen

Onlinevoting für Publikumspreis "Haus der Herzen" noch bis 30. April unter gewinnspiel.deutscher-immobilienpreis.de möglich

Die Bekanntgabe der Gewinner findet am 25. Mai im Rahmen einer Gala in der Fischauktionshalle in Hamburg statt

Die Nominierten für den Deutschen Immobilienpreis 2023 stehen fest. Nach Ende der Bewerbungsphase wählte die Fachjury in einer gemeinsamen Sitzung aus über 560 Einreichungen in 7 Kategorien jeweils 3 Nominierte aus. Insgesamt sind nun 20 Unternehmen nominiert, da ein Bewerber es sogar in zwei Kategorien unter den letzten Drei schaffte. Alle Nominierten dürfen sich Hoffnung auf eine Trophäe bei der feierlichen Gala am 25. Mai machen. In der 8. Kategorie "Haus der Herzen" läuft noch bis zum 30. April das öffentliche Publikumsvoting.

"Ich gratuliere allen Nominierten und wünsche ihnen nun viel Erfolg für die Pitchphase", sagt Sandra Zipp, Managing Director & Vice President Marketing & Communications von immowelt. "Das gesamte Bewerberfeld für den Deutschen Immobilienpreis hat erneut die Innovationsfreude und den Tatendrang der deutschen Immobilienprofis eindrucksvoll bewiesen. Es wurden durchgehend hochwertige und kreative Bewerbungen eingereicht."

Nominierte können mit digitalem Pitch Jury von sich überzeugen

Für die Nominierten geht es nun in die heiße Phase: Am 1. April startet der Pitch-Zeitraum. Bis zum 30. April haben dann alle nominierten Immobilienprofis die Möglichkeit, weiteres Bewerbungsmaterial digital einzureichen, um die Fachjury von sich zu überzeugen. Ob Video oder PowerPoint-Präsentation - der Fantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Am 24. Mai entscheidet die Jury dann anhand der zusätzlich eingereichten Unterlagen in ihrer zweiten Sitzung über die Preisträger des Deutschen Immobilienpreises 2023. Die Bekanntgabe der Gewinner und Übergabe der Trophäen findet dann am 25. Mai im Rahmen einer feierlichen Gala in der Fischauktionshalle in Hamburg statt.

Die Nominierten für den Deutschen Immobilienpreis 2023

Local Hero

Blücher Immobilien-Kontor

Das Finanzhaus Immobilien Philipp Frank

R.B. Makler GmbH

Makler des Jahres

Bricks & Mortar Immobilien GmbH

FALC Immobilien GmbH & Co. KG

moovin Immobilien GmbH

Branchen-Pionier

Habyt GmbH

Happy Immo Club - eine Marke von Finvest Ventures GmbH

PAUL Tech AG

Best Brand

E & G Private Immobilien GmbH

KRASEMANN Immobilien Holding GmbH

Landmarken AG

Green Project

ASSIDUUS Development GmbH

EDGE

Servus Maria - ein Projekt der CPA Tourismus GmbH

Property Management

KRASEMANN Immobilien Holding GmbH

Tattersall Lorenz Immobilienmanagement GmbH

Technologiezentrum Aachen - ein Projekt der Stadtmarken Business GmbH

Newcomer des Jahres (neu)

Eckert-Rinallo Education

Future of Real Estate - ein Projekt der TRIAS GbR

Valesa GmbH

Haus der Herzen - Publikums-Online-Voting bis zum 30. April

Geballte Kompetenz in der 11-köpfigen Jury

Für den Deutschen Immobilienpreis 2023 wurde die unabhängige Jury erneut mit hochqualifizierten Experten aus verschiedenen Fachbereichen besetzt:

Inga Beyler : Senior Client Partner, Sector Leader Real Estate DACH Korn Ferry

: Senior Client Partner, Sector Leader Real Estate DACH Korn Ferry Michael Fabricius : Leitender Redakteur Immobilien, WELT

: Leitender Redakteur Immobilien, WELT Martin Kaßler: Geschäftsführer des Verbandes der Immobilienverwalter Deutschland e. V.

Geschäftsführer des Verbandes der Immobilienverwalter Deutschland e. V. Carolin Hegenbarth : Bundesgeschäftsführerin IVD

: Bundesgeschäftsführerin IVD Laura Kolb : Leiterin Digitales, Redaktion IZ Immobilien Zeitung

: Leiterin Digitales, Redaktion IZ Immobilien Zeitung Larissa Lapschies : Geschäftsführerin der ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH

: Geschäftsführerin der ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH Miriam Beul : Geschäftsführende Inhaberin der Netzwerkagentur für urbane Kommunikation Texte + Talks

: Geschäftsführende Inhaberin der Netzwerkagentur für urbane Kommunikation Texte + Talks Dr.-Ing. Claudia Nagel : Geschäftsführerin und Co-Gründerin High Rise Ventures

: Geschäftsführerin und Co-Gründerin High Rise Ventures Sun Jensch : Gesellschafterin bei DAPB - Deutsche Agentur für Politikberatung GmbH

: Gesellschafterin bei DAPB - Deutsche Agentur für Politikberatung GmbH Georg Ortner : Immobilienexperte und Verkaufstrainer in der deutschen Immobilienwirtschaft

: Immobilienexperte und Verkaufstrainer in der deutschen Immobilienwirtschaft Oliver Wittke: Hauptgeschäftsführer Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.

Über den Deutschen Immobilienpreis:

Der Deutsche Immobilienpreis powered by immowelt zeichnet herausragende Leistungen und Projekte der Immobilienwirtschaft aus. Er ist die erste

Auszeichnung am deutschen Markt, die es sich zum Ziel gemacht hat, die gesamte Bandbreite der Immobilienbranche widerzuspiegeln. Der Deutsche Immobilienpreis wurde 2020 von immowelt ins Leben gerufen und findet nun zum dritten Mal statt. Künftig wird der Preis alle 2 Jahre verliehen.

Weitere Informationen unter www.deutscher-immobilienpreis.de.

