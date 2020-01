L'Oréal Deutschland GmbH

L'Oréal entwickelt das erste 3-in-1-Gerät für personalisierte Hautpflege und dekorative Kosmetik für zuhause

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

L'Oréal stellte auf der derzeit stattfindenden Technikmesse CES in Las Vegas PERSO vor, ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Gerät zur Herstellung von personalisierten Schönheitsprodukten. Das handliche Gerät, das vom L'Oréal Technology Incubator entwickelt wurde, ist 16,5 cm hoch und wiegt nur etwa 0,5 kg. In einem vierstufigen Prozess stellt PERSO Hautpflegeprodukte und Produkte der dekorativen Kosmetik an Ort und Stelle her. Die Formeln werden mit der Zeit immer weiter personalisiert. "Basierend auf unserem langjährigen wissenschaftlichen Know-how und unserer führenden Rolle bei der Entwicklung von Innovationen setzt L'Oréal erneut neue Technologien ein, um intelligente Schönheitsprodukte und Services anzubieten, die den Bedürfnissen unserer Verbraucher entsprechen und nahezu grenzenlose, exakt abgestimmte personalisierte Produkte ermöglichen", so Nicolas Hieronimus, Deputy Chief Executive Officer von L'Oréal. "Unser Ziel ist es, L'Oréal zum führenden Unternehmen im Bereich Beauty Tech zu machen - und Perso ist der nächste Schritt auf diesem spannenden Weg". Die gestrige Präsentation von PERSO auf der CES 2020 repräsentiert die erste Phase der Markteinführung der neuen 3-in-1-Technologie: Zunächst wurde die Hautpflegefunktion von PERSO vorgestellt. Das Gerät kann zudem individuelle Formeln für Lippenstift und Make-up herstellen. Diese Funktionen werden zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt kommen.

Die Hardware von PERSO beinhaltet ein einzigartiges Motorensystem, das sich an der Oberseite des Geräts befindet und die Rezeptur von den Kartuschen an der Unterseite des Geräts in einer Aufwärtsbewegung zum darüber befindlichen Ausgabefach bewegt.

Bei regelmäßiger Anwendung wird PERSO dank künstlicher Intelligenz in der Lage sein, den Hautzustand im Laufe der Zeit zu beurteilen. Das Gerät wird den Benutzer wissen lassen, was gut funktioniert und zukünftige Formeln automatisch auf der Grundlage der persönlichen Daten anpassen.

Perso bietet einen automatischen Nachfüllprozess, der sicherstellt, dass die kundenspezifischen, mit NFC-Tags versehenen Patronen immer vorrätig und für den täglichen Gebrauch zur Verfügung stehen. Nutzer können die Lieferungen einfach über die Perso Mobile App verwalten. Die Perso-Technologie baut auf der jahrelangen Erfahrung von L'Oréal auf und ermöglicht innovative, individuelle Schönheitserlebnisse. Das intelligente System ist so konzipiert, dass die Privatsphäre der Verbraucher respektiert wird, mit transparenten Kontrollmöglichkeiten.

PERSO wird in Partnerschaft mit einer führenden Hautpflegemarke von L'Oréal im Jahr 2021 auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen finden Sie auf https://mediaroom.loreal.com/deutschland/de/

Pressekontakt:

L'Oréal Deutschland

Jochen Gutzy

Corporate Communications Director

jochen.gutzy@loreal.com

Mobil 0176 1885 1004

Original-Content von: L'Oréal Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell