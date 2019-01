SKODA AUTO Deutschland erweitert seine Online-Präsenz um Business-Netzwerke XING und LinkedIn

1 weiterer Medieninhalt

Weiterstadt (ots) -

- Neue Online-Kanäle erweitern das Angebot von SKODA AUTO Deutschland auf Business-Netzwerke - Hochwertiger Content zu neuen Modellen, Unternehmensnews und Events - Stärkere Vernetzung des Importeurs im Bereich B2B

SKODA AUTO Deutschland verstärkt seine Online-Präsenz um die Business-Netzwerke XING und LinkedIn. Unter XING und LinkedIn ist der deutsche Importeur der tschechischen Traditionsmarke ab sofort mit attraktiven und informativen Inhalten zu finden. Gerade im deutschsprachigen Raum gewinnen Business-Netzwerke immer mehr an Bedeutung. Dreh- und Angelpunkt der neuen Kanäle sind aktuelle und spannende Inhalte zu kommenden Modellen, wichtigen Unternehmensnachrichten und Events. Damit richtet sich SKODA AUTO Deutschland in erster Linie an eigene und potenzielle künftige Mitarbeiter, Branchenexperten sowie Nutzer, die an den Themen Automobil, Innovationen im Bereich Automotive und SKODA interessiert sind.

"Wir haben festgestellt, dass die Business-Netzwerke XING und LinkedIn auf dem deutschen Markt immer mehr an Bedeutung gewinnen und auch unsere Zielgruppe diese Kanäle immer häufiger nutzt. Aus diesem Grund wollen wir unsere Online-Kommunikation noch weiter verstärken und die Markenpräsenz über die beiden Kanäle weiter ausbauen", sagt Christof Birringer, Leiter Unternehmenskommunikation von SKODA AUTO Deutschland.

Das Engagement von SKODA AUTO Deutschland auf XING und LinkedIn spiegelt auch die neue Designsprache der SKODA Modellpalette wider, die kürzlich um das neue Kompaktmodell SKODA SCALA erweitert wurde. So werden über die Business-Netzwerke auch die optischen Besonderheiten aktueller und neuer Modelle hervorgehoben. Dadurch haben Abonnenten die Möglichkeit, SKODA aus weiteren Blickwinkeln kennenzulernen und die sich ständig weiterentwickelnde Markenwelt mitzuerleben.

