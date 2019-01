Rekordjahr: SKODA liefert 2018 weltweit insgesamt 1,25 Millionen Fahrzeuge aus

2 weitere Medieninhalte

- SKODA steigert Auslieferungen in 2018 um 4,4 Prozent auf 1.253.700 Fahrzeuge - SKODA liefert zum fünften Mal in Folge mehr als eine Million Fahrzeuge an Kunden aus - Märkte: Wachstum in Europa (+4,9 %) sowie auf den Wachstumsmärkten Russland (+30,7 %) und China (+4,9 %) - SUV-Modelle KODIAQ und KAROQ weiterhin Wachstumstreiber der Modellpalette

SKODA erzielt bereits im fünften Jahr in Folge einen neuen Auslieferungsrekord. Die weltweiten Auslieferungen des tschechischen Herstellers steigen in 2018 um 4,4 Prozent auf 1.253.700 Fahrzeuge (2017: 1.200.500). In Europa (826.800 Fahrzeuge; +4,9 %) sowie auf den Wachstumsmärkten China (341.000 Fahrzeuge; +4,9 %) und Russland (81.500 Fahrzeuge; +30,7 %) verzeichnet das Unternehmen starke Absatzzuwächse. Die SUV-Modelle KODIAQ und KAROQ sind weiterhin wichtige Wachstumstreiber, der SKODA OCTAVIA bleibt der Bestseller der Marke.

SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier sagt: "Wir haben 2018 erneut mehr Fahrzeuge ausgeliefert als jemals zuvor. Es zeigt sich: Unsere SKODA Strategie 2025 greift, die Produktoffensive entfaltet weltweit ihre Kraft. SKODA wächst nachhaltig und beherrschbar, obwohl das Jahr 2018 für die gesamte Industrie zahlreiche Herausforderungen wie z.B. die WLTP-Umstellung bereitgehalten hat. 2019 setzen wir unsere Produktoffensive mit zahlreichen neuen Modellen wie dem SCALA, der Serienversion der VISION X und vielen weiteren konsequent fort. Gleichzeitig starten wir in diesem Jahr mit unserem ersten Plug-in-Hybrid und dem ersten reinen E-Auto in die Elektromobilität bei SKODA - ein ganz besonderer Moment in der 124-jährigen Geschichte unseres Unternehmens."

Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, fügt hinzu: "Der Absatzrekord zeigt, dass wir mit unserer attraktiven, modernen Modellpalette auch in 2018 neue Kundengruppen für unsere Fahrzeuge begeistern konnten. Ein großes Dankeschön gebührt allen SKODA Händlern. Sie haben dieses Jahr einmal mehr hervorragend gearbeitet und tragen mit ihrem täglichen Einsatz maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei."

In Westeuropa steigen die Auslieferungen an Kunden im Jahr 2018 um 1,8 Prozent auf 486.400 Fahrzeuge (2017: 477.700 Fahrzeuge). Im weltweit zweitstärksten Einzelmarkt Deutschland legt SKODA leicht zu und liefert 176.600 Fahrzeuge aus (2017: 173.300 Fahrzeuge; +1,9 %). Damit festigt der Hersteller erfolgreich seine Position unter den wichtigsten Volumenmarken. Zweistelliges Wachstum verzeichnet SKODA in Frankreich (32.000 Fahrzeuge; +17,5 %), Spanien (27.000 Fahrzeuge; +11,5 %), den Niederlanden (17.000 Fahrzeuge; +11,6 %) und Griechenland (3.700 Fahrzeuge; +17,6 %).

In Zentraleuropa liefert SKODA im Jahr 2018 insgesamt 212.900 Fahrzeuge aus (2017: 207.100 Fahrzeuge; +2,8 %). Auf dem Heimatmarkt Tschechien kommt das Unternehmen auf 93.600 Auslieferungen (2017: 95.000 Fahrzeuge; -1,5 %), in Polen kann der Automobilhersteller die Auslieferungen um 6,7 Prozent auf 71.100 Fahrzeuge steigern (2017: 66.600 Fahrzeuge). SKODA steigert seine Auslieferungen auch in der Slowakei (21.900 Fahrzeuge; +4,2 %), in Ungarn (13.800 Fahrzeuge; +9,1 %), Slowenien (7.300 Fahrzeuge; +2,4 %) sowie Kroatien (5.300 Fahrzeuge; +11,5 %).

In Osteuropa ohne Russland steigen die Auslieferungen im Jahr 2018 auf 46.100 Fahrzeuge - das entspricht einem Plus von 11,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2017: 41.300 Fahrzeuge). Zuwächse erzielt das Unternehmen auch in Rumänien (13.200 Fahrzeuge; +13,4 %), im Baltikum (8.000 Fahrzeuge; +7,4 %), in Serbien (7.400 Fahrzeuge; +10,2 %), Bulgarien (3.900 Fahrzeuge; +21,9 %), Bosnien (1.800 Fahrzeuge; +13,7 %) und Kasachstan (800 Fahrzeuge; +105 %).

In Russland legt SKODA im Jahr 2018 deutlich zu: 81.500 Auslieferungen entsprechen einem zweistelligen Zuwachs von 30,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2017: 62.300 Fahrzeuge).

Auf dem weltweit größten Absatzmarkt China steigen die Auslieferungen des tschechischen Herstellers 2018 auf 341.000 Fahrzeuge (2017: 325.000 Fahrzeuge, +4,9 %).

In Indien legt SKODA leicht zu und übertrifft mit 17.200 ausgelieferten Fahrzeugen den Erfolg des Vorjahres (2017: 17.100 Fahrzeuge; +0,8 %).

Auslieferungen der Marke SKODA im Jahr 2018 (in Einheiten, gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüber Vorjahr):

SKODA OCTAVIA (388.200; -7,3 %) SKODA RAPID (191.500; -9,5 %) SKODA FABIA (190.900; -7,6 %) SKODA KODIAQ (149.200; +49,3 %) SKODA SUPERB (138.100; -8,5 %) SKODA YETI (13.100; -81,2 %) SKODA KAROQ (115.700; -) SKODA KAMIQ (Verkauf nur in China: 27.900; -) SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 39.200; +5,5 %)

