Rockwell Automation strebt mit der Ernennung von Vincenzo Monaco signifikantes Wachstum in Deutschland an

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

Neuer Vertriebsleiter soll Präsenz erhöhen, Beziehungen zu Kunden und internen Stakeholdern ausbauen und Vertrauen stärken

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Ernennung von Vincenzo Monaco zum neuen Vertriebsleiter in Deutschland bekannt gegeben.

„Deutschland ist einer unserer wichtigsten Märkte in der EMEA-Region", sagte Monaco. „Das Land bietet enorme Möglichkeiten für weitreichende betriebliche Verbesserungen, die wir mit unserem umfassenden Technologieportfolio unterstützen können. Ich fühle mich geehrt, eine so wichtige Aufgabe zu übernehmen und freue mich darauf, Industrieunternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen."

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Branche kam Monaco 2015 als OEM Sales Manager, Deutschland, zu Rockwell Automation. Seitdem hatte er bereits verschiedene regionale und globale Funktionen bei Rockwell inne und konnte umfangreiche und vertrauensvolle Beziehungen zu einem breiten Netzwerk lokaler und internationaler Kunden aufbauen.

Gustavo Zecharies, Regional President, EMEA, Rockwell Automation, sagte: „Vincenzo verfügt über die Erfahrung, die Fähigkeiten und das Wissen, um unsere Wachstumsziele in Deutschland voranzutreiben. Er wird von einem hochkompetenten multidisziplinären Team unterstützt, das voll und ganz auf unsere Strategie ausgerichtet ist."

Monaco wird auch als Geschäftsführer von Rockwell Automation in Deutschland tätig sein und bleibt in der Nähe von Stuttgart ansässig.

Informationen zu Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 rund 27.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das vernetzte Unternehmen in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie http://www.rockwellautomation.com.

