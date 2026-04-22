Deutsche Umwelthilfe e.V.

Pressezitat: Deutsche Umwelthilfe zu EU-Programm AccelerateEU: "Bundesregierung muss sich jetzt von fossiler Energiepolitik verabschieden"

Berlin (ots)

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) begrüßt das heute von der Europäischen Kommission veröffentlichte Programm "AccelerateEU", mit dem die EU auf die erneute fossile Energiekrise reagiert. Die vorgestellten Maßnahmen setzen auf Erneuerbare, Elektrifizierung und Effizienz, um den Öl- und Gasverbrauch zu senken.

Dazu sagt DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner:

"Das Programm der EU-Kommission ist ein mutiger Schritt weg von fossilen Abhängigkeiten, in denen Europa seit Jahren feststeckt. Während die Bundesregierung mit ihrer rückwärtsgewandten Strategie neue Öl- und Gasheizungen salonfähig macht, den Verbrenner rettet und die Erneuerbaren ausbremst, setzt die Kommission auf Booster für Wärmepumpen, energetische Sanierung, öffentlichen Verkehr und Elektromobilität. Die Europäische Union zeigt mit dem Zukunftsprogramm AccelerateEU, wie eine zukunftsgewandte Energiepolitik aussehen kann. Energieministerin Katherina Reiche muss sich daran ein Beispiel nehmen und in der aktuellen fossilen Energiekrise von ihrer rückwärtsgewandten Energiepolitik verabschieden. Es braucht dringend echte Lösungen, die uns unabhängiger von den Launen der Weltmärkte und der Geopolitik machen. Wir fordern die Bundesregierung auf, ihre Energie- und Verkehrspolitik angesichts der EU-Impulse grundlegend neu auszurichten."

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