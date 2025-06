Angriff auf den Green Deal: Deutsche Umwelthilfe fordert Bundesregierung auf, die Abschwächung der EU-Methan-Verordnung zu verhindern

Berlin (ots) - - Hitze-Check 2025 zeigt erstmals, wie stark Menschen in ihrem direkten Wohnumfeld im Sommer extremer Hitze ausgesetzt sind und wie ungleich Hitzebelastung und Hitzeschutz in Städten verteilt sind - Von 190 Städten bekommen 31 eine rote Karte - Menschen in Mannheim, Ludwigshafen und Worms sind am ...

mehr