Deutsche Umwelthilfe e.V.

Einladung zur digitalen Pressekonferenz: Breites Bündnis für ein Tempolimit stellt Forderungen zur Bundestagswahl

Berlin (ots)

Deutschland ist weiterhin das einzige Land in Europa ohne ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Ein Tempolimit für mehr Klimaschutz und Verkehrssicherheit spielt trotz neuer Fakten im bisherigen Bundestagswahlkampf keine Rolle. Das von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) koordinierte, breite gesellschaftliche Bündnis für ein Tempolimit auf Autobahnen, für die Absenkung der Höchstgeschwindigkeit außerorts auf 80 km/h sowie für eine Stärkung von Tempo 30 in der Stadt ist um weitere Organisationen gewachsen. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl stellen Vertreter und Vertreterinnen des Tempolimit-Bündnisses deshalb Forderungen an die demokratischen Parteien.

Teilnehmende:

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer, Deutsche Umwelthilfe (DUH)

Michael Mertens, stellvertretender Bundesvorsitzender, Gewerkschaft der Polizei (GdP)

Olaf Bandt, Vorsitzender, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)

Roland Stimpel, Vorstand, FUSS e.V.

Kerstin Haarmann, Bundesvorsitzende, Verkehrsclub Deutschland (VCD)

Das von der DUH initiierte Aktionsbündnis setzt sich seit 2019 für ein Tempolimit ein. Neben den auf der Pressekonferenz vertretenen Organisationen mit dabei sind: Changing Cities, Greenpeace, Hannovair, Initiative für sichere Straßen, Klimaschutz im Bundestag, Naturschutzbund Deutschland (NABU), Verbund Service und Fahrrad (VSF), Sozialverband VdK Deutschland (VdK), Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland.

Datum:

Dienstag, 28. Januar 2025 um 10 Uhr

Einwahldaten:

https://us02web.zoom.us/j/82185147491

