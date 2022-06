Deutsche Umwelthilfe e.V.

Einladung: 1,8 Millionen eingesparte Plastikverpackungen: Deutsche Umwelthilfe zeichnet Pflanzen-Kölle aus und zeigt, wie Abfallvermeidung im Pflanzenhandel geht

Berlin (ots)

Im deutschen Pflanzenhandel kommen zu 95 Prozent kurzlebige Einweg-Plastikpaletten für den Transport von Stauden oder Zimmerpflanzen vom Erzeuger zum Handel zum Einsatz. Dadurch fallen jedes Jahr rund 150 Millionen Einweg-Paletten an - ein gewaltiger Müllberg.

Die Handelsgruppe Pflanzen-Kölle setzt bereits seit 25 Jahren in mittlerweile bundesweit 13 Gartencentern erfolgreich auf den abfallarmen und klimafreundlichen Transport von Pflanzen mit hundertfach wiederverwendbaren Mehrwegpaletten. Durch den jahrelangen Einsatz von Mehrweg konnte Pflanzen-Kölle bereits 1,8 Millionen Einweg-Plastikpaletten einsparen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) würdigt dieses beispielgebende Engagement für Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz mit einer offiziellen Auszeichnung am Teltower Standort von Pflanzen-Kölle.

Auf dem Pressetermin erläutern Vertreter des Pflanzenhändlers, wie sie es in der Praxis geschafft haben über Jahrzehnte Verpackungen einzusparen und wie sie den Mehrweg-Einsatz in diesem Jahr sogar noch ausweiten möchten. Dabei überreicht DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz den Geschäftsführern von Pflanzen-Kölle eine Urkunde und erklärt, welche politischen Weichenstellungen geschaffen werden müssen, damit mehr Händler auf umweltfreundliche Verpackungen im Pflanzenhandel setzen. Wir bitten um eine Anmeldung an presse@duh.de.

Datum:

Mittwoch, 6. Juli 2022, 10 Uhr

Ort:

Pflanzen-Kölle Gartencenter, Asternstraße 2, 14513 Teltow

Teilnehmende:

Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH

Michael Wittmann, Geschäftsführer Pflanzen-Kölle

Hans-Jörg Greimel, Geschäftsführer Pflanzen-Kölle

