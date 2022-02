AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag

Christian Klingen MdL: Die Schweiz beendet alle Corona-Maßnahmen - Nur Deutschland hält noch an der Zwangspolitik fest

München (ots)

In der Schweiz wurden die Quarantäne-Vorschriften aufgehoben. Auch alle anderen Corona-Maßnahmen sollen in zwei Wochen beendet werden. Die Schweizer Regierung folgt dem Rat führender Experten. Der Infektiologe Andreas Widmer erklärte dazu: "Das rasche Aufheben sämtlicher Maßnahmen führt fast zu einer natürlichen Immunisierung. So kommen wir endlich aus dieser Pandemie." Auch der Gesundheitsökonom Heinz Locher wies darauf hin, dass die Corona-Maßnahmen unverhältnismäßig seien. Zudem warnte er vor wachsendem Unmut in der Bevölkerung und zivilem Ungehorsam.

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Christian Klingen, äußert sich dazu wie folgt:

"In der Schweiz hat man, wie in vielen anderen Ländern, die Zeichen der Zeit erkannt. Auch Deutschland braucht einen baldigen Stichtag für das Ende aller Corona-Maßnahmen! Eine Aufhebung der diskriminierenden, rechtswidrigen, sinnlosen und oftmals wirren 2G- und 3G-Regeln ist überfällig. Nicht scheibchenweise und erst nach Gerichtsentscheidungen, sondern schnellstmöglich und umfassend! Wir müssen die Endlosspirale der willkürlichen Corona-Vorschriften hinter uns lassen. Wenn dieser Ausstieg in Groß-Britannien, Skandinavien und der Schweiz bei vergleichbaren Impfquoten und zum Teil höheren 'Inzidenzen' möglich ist, muss das auch in Deutschland machbar sein. Nicht die Aufhebung der Maßnahmen bedarf einer Erklärung, sondern deren Fortsetzung müsste begründet werden. Das ist aber angesichts der wissenschaftlichen Fakten und der Erfahrungen in vielen Ländern nicht möglich.

Wer sich jetzt noch an den Corona-Maßnahmen festklammert und den Ausnahmezustand krampfhaft aufrechterhält, will nur seine politische Macht zementieren. Diese Bestrebungen sehen wir als AfD, wie viele kritische, mündige und freie Bürger, mit Sorge. Daher fordern wir Bundes- und Staatsregierung nachdrücklich auf: Beenden Sie die Corona-Politik und entlassen Sie Deutschland und Bayern in die Freiheit!"

Original-Content von: AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell