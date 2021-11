Skoda Auto Deutschland GmbH

Vorgeschmack im Video: der aufgefrischte ŠKODA KAROQ

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mladá Boleslav (ots)

› Markanter gestaltete Front und neue Scheinwerfer prägen das Update des mittleren ŠKODA SUV

› Digitale Medienpräsentation ,The Faces of KAROQ‘ am 30. November um 10:00 Uhr

In einem offiziellen Teaservideo gibt ŠKODA AUTO einen Vorgeschmack auf den überarbeiteten KAROQ: Vier Jahre nach Markteinführung wertet ŠKODA sein mittleres SUV optisch und technisch auf. Künftig präsentiert sich der KAROQ, der 2020 und in den ersten sechs Monaten 2021 nach dem OCTAVIA das am zweithäufigsten ausgelieferte Modell der Marke war, noch markanter. An der neu gestalteten Front setzen der breitere Kühlergrill und flacher gezeichnete Frontscheinwerfer Akzente. Außerdem sorgen die neu angeordneten LED-Module der Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer für eine charakteristische Vier-Augen-Leuchtgrafik. An der überarbeiteten Heckpartie fallen insbesondere die neu gestalteten Heckleuchten ins Auge. Die Premiere des neuen ŠKODA KAROQ findet am 30. November um 10:00 Uhr im Rahmen einer digitalen Medienpräsentation unter dem Motto ,The Faces of KAROQ‘ statt.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell