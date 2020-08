ZDFinfo-Programmänderung

ARD ZDF

Woche 33/20 Samstag, 08.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 Armes reiches Amerika - Leben im Schatten des Wohlstands USA 2019 6.05 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017 6.50 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere USA 2019 7.40 Fahrenheit 11/9 von Michael Moore USA 2018 (weiterer Ablauf ab 9.43 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 Indonesien - ungezähmt Im Land der Drachen 18.05 Faszinierende Erde Gebirge Deutschland 2019 (weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Wilder Planet: Vulkane Deutschland 2013 22.25 Vulkane in Neuseeland Das fruchtbare Erbe Neuseeland 2019 23.05 Vulkane in Neuseeland Schöpfung und Zerstörung Neuseeland 2019 23.50 Indonesien - ungezähmt Im Reich der Riesen Deutschland 2019 0.35 Indonesien - ungezähmt Inseln im Monsun Deutschland 2019 1.20 Indonesien - ungezähmt Im Schatten der Vulkane Deutschland 2019 2.05 Indonesien - ungezähmt Versteckte Welten Deutschland 2019 2.50 Indonesien - ungezähmt Im Land der Drachen Deutschland 2019 3.35 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme USA 2017 4.20 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte Deutschland 2015 Woche 33/20 Sonntag, 09.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Die Geschichte der Fantasy Mutige Helden Deutschland 2018 5.50 Die Geschichte der Fantasy Deutschland 2018 6.35 Bigfoot - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 7.20 Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015 8.05 Atlantis - Mythos und Wahrheit Deutschland 2015 8.50 Rätselhafte Tote - Der Revolverheld Deutschland 2014 9.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.35 Rätselhafte Tote - Die mysteriöse Moorleiche Deutschland 2014 10.20 Rätselhafte Tote - Der Legionär von Herculaneum Deutschland 2014 11.05 Rätselhafte Tote - Der ermordete Pharao Deutschland 2014 11.50 Die Jagd nach den goldenen Armreifen Großbritannien 2016 12.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorene Stadt der Pharaonen Großbritannien 2016 13.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorenen Schätze Ninives Großbritannien 2018 14.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Mythos El Dorado Großbritannien 2012 14.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte König Salomos sagenhafter Reichtum Großbritannien 2018 (weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Mythos El Dorado Großbritannien 2012 23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte König Salomos sagenhafter Reichtum Großbritannien 2018 23.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorene Stadt der Pharaonen Großbritannien 2016 0.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Toten von Stonehenge Großbritannien 2017 1.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach dem Heiligen Gral Großbritannien 2016 2.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach Atlantis Großbritannien 2016 2.55 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Steinskulpturen der Osterinsel Großbritannien 2014 3.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Kupferrolle vom Toten Meer Großbritannien 2016 4.25 Rätselhafte Tote - Der Revolverheld Deutschland 2014 Woche 33/20 Montag, 10.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 Rätselhafte Tote - Die mysteriöse Moorleiche Deutschland 2014 5.55 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Die Suche nach Attilas Grab Deutschland 2020 6.40 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Der Schatz der Nibelungen Deutschland 2020 7.25 Ermittler! Außer Kontrolle 7.55 Killing For Love - Der Fall Jens Söring Deutschland 2020 8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.40 Killing For Love - Der Fall Jens Söring Deutschland 2020 9.20 Killing For Love - Der Fall Jens Söring Deutschland 2020 (weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Tödliches Trinkwasser - Skandal in Michigan USA 2019 21.40 SOS Amazonas - Apokalypse im Regenwald Deutschland 2019 22.25 ZDFzeit Klimawandel - Die Fakten mit Harald Lesch Deutschland/Großbritannien 2019 23.10 Metropolen in Gefahr New York gegen die Fluten Deutschland 2019 23.55 Steigende Pegel - Wenn das Wasser kommt Deutschland 2019 0.35 heute journal 1.05 Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte Deutschland 2020 1.50 Geheimes Israel - Der Mossad Überlebenskampf Deutschland 2019 2.35 Geheimes Israel - Der Mossad Permanente Bedrohung Deutschland 2019 3.20 Geheimes Israel - Der Mossad Gefährliche Nachbarn Deutschland 2019 4.05 ZDF-History 9/11 - Was geschah am 11. September 2001 Deutschland 2018 4.50 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 Woche 34/20 Samstag, 15.08. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 5.45 Abgezockt! Der Anlagebetrüger Felix Vossen Deutschland 2018 "Abgezockt - Alexander Falk" um 5.30 Uhr entfällt 6.30 Abgezockt! - Der Hochstapler Jürgen Harksen Deutschland 2019 7.15 Macht und Machenschaften Milliardengeschäft Steuerhinterziehung Deutschland 2018 8.00 Schattenmacht Blackrock Wie gefährlich ist der Finanz-Gigant? Deutschland 2019 9.30 ZDFzoom Tönnies und die Werkverträge Ausbeutung mitten in Deutschland Deutschland 2020 "Die großen Irrtümer der Globalisierung" um 9.15 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 9.58 wie vorgesehen) Montag, 17.08. Bitte Programmänderungen beachten: 21.45 auslandsjournal - die doku China und das Virus - Wie die Pandemie das Land verändert Deutschland 2020 "Chinas einsame Söhne - Die skurrilen Folgen der Ein-Kind- Politik" entfällt 22.30 QAnon - Wie gefährlich kann eine Verschwörungstheorie werden Deutschland 2020 "China - Der entfesselte Riese: Präsident auf Lebenszeit" entfällt 23.00 ZDFzeit Der Unverantwortliche - Trump und die Corona-Krise USA 2020 "China - Der entfesselte Riese: Wohlstand statt Demokratie" um 23.15 Uhr entfällt 23.45 Leben sticht Freiheit Greift die Corona-Krise unsere Demokratie an? 0.15 Leschs Kosmos Corona - Wege aus der Krise Deutschland 2020 "China - Der entfesselte Riese: Wettlauf der Supermächte" um 0.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 19.08. Bitte Programmänderung beachten: 12.15 24 Stunden Dachau Deutschland 2020 "Brennt Paris?" - Kampf gegen Hitlers Befehl" entfällt (weiterer Ablauf ab 13.15 wie vorgesehen) Donnerstag, 20.08. Bitte Programmänderung beachten: 12.15 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011 "Leschs Kosmos: Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau?" entfällt (weiterer Ablauf ab 12.45 wie vorgesehen) Freitag, 21.08. Bitte Programmänderung beachten: 13.15 Leschs Kosmos Mythos Geschlecht Was Männer und Frauen wirklich unterscheidet Deutschland 2018 "Leschs Kosmos: Ungelogen! Die Wahrheit hinter der Lüge" entfällt (weiterer Ablauf ab 13.45 wie vorgesehen) Woche 35/20 Freitag, 28.08. Bitte Programmänderung neue Beginnzeiten beachten: 12.45 ZDFzeit Supermächte - Angst vor China? Deutschland 2018 13.30 Weltmacht Huawei Hightech-Riese unter Spionageverdacht China/Frankreich 2020 "Chinas einsame Söhne - Die skurrilen Folgen der Ein-Kind-Politik" entfällt (weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 15.00 Stadt frisst Mensch - Chinas Kampf um Wohnraum Deutschland 2019 15.45 auslandsjournal - die doku China und das Virus - Wie die Pandemie das Land verändert Deutschland 2020 16.30 QAnon - Wie gefährlich kann eine Verschwörungstheorie werden Deutschland 2020 "China - Der entfesselte Riese: Präsident auf Lebenszeit" entfällt 17.00 ZDFzeit Der Unverantwortliche - Trump und die Corona-Krise USA 2020 "China - Der entfesselte Riese: Wohlstand statt Demokratie" um 17.15 Uhr entfällt 17.45 Leben sticht Freiheit Greift die Corona-Krise unsere Demokratie an? 18.15 Leschs Kosmos Corona - Wege aus der Krise Deutschland 2020 "China - Der entfesselte Riese: Wettlauf der Supermächte" um 18.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)

