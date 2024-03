Motor Presse Stuttgart

Auftakt zur MOTORRAD Safety League, powered by ADAC

Stuttgart (ots)

Frühlingshafte Temperaturen locken wieder viele Bikerinnen und Biker auf die Straßen. Sie holen ihre Motorräder aus dem Winterschlaf, checken sie durch und machen sie technisch fit für die bevorstehende Saison. Bei aller Vorfreude wird schnell vergessen, dass gerade nach einer längeren Pause die Gefahr von Unfällen stark erhöht ist. Die Wahrscheinlichkeit, als Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer oder gar tödlich zu verunglücken, ist laut offiziellen Statistiken im Schnitt vier Mal höher als für Pkw-Insassen. Daher ist es wichtig, neben dem Bike auch die eigene Fahrtechnik zu optimieren.

Der ADAC bietet hierfür bundesweit Fahrsicherheits-Trainings an. Damit neben der Sicherheit auch der Spaß am Motorradfahren nicht zu kurz kommt, können sich alle Teilnehmenden der ADAC-Trainings für die MOTORRAD Safety League anmelden und sind mit etwas Losglück in einem der vier Halbfinale dabei.

Diese Aktion für mehr Motorradsicherheit, die von MOTORRAD - Europas größter Motorradzeitschrift und dem ADAC veranstaltet und von BMW Motorrad, Held und SAS-Tec unterstützt wird, sucht die sichersten und versiertesten Motorradfahrerinnen und -fahrer. So können die zwei Besten aus den jeweiligen Halbfinalrunden beim großen Finale im Juli auf der Nordschleife des Nürburgrings dabei sein. Dort wartet ein zweitägiges Perfektionstraining auf die Gewinner.

"Gewinner sind jedoch alle, die an den Fahrsicherheits-Trainings teilnehmen und sich für die MOTORRAD Safety League anmelden. Im letzten Jahr waren mehr als 3000 Motorradfahrerinnen und -fahrer am Start. Das waren nochmal deutlich mehr als im Vorjahr und ein tolles Signal in Sachen Sicherheit aus der Motorrad-Community an alle Verkehrsteilnehmer. Wir freuen uns darauf, auch 2024 gemeinsam mit unseren Partnern wieder viele Fahrerinnen und Fahrer in ihrer Verantwortung für die eigene Sicherheit unterstützen zu können", sagt Uwe Seitz, Chefredakteur MOTORRAD-Gruppe der Motor Presse Stuttgart.

Alle Infos und den Anmeldelink finden Sie unter www.motorradonline.de/ratgeber/motorrad-safety-league-2024-saisonstart/

Die MOTOR PRESSE STUTTGART ( www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell