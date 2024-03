Sonderheft von AUTO Straßenverkehr: Die schönsten Touren in Deutschland und den Grenzregionen

Stuttgart (ots) - Der Start in das Jahr 2024 verlief weniger dramatisch als zuvor befürchtet. Insgesamt zeigt sich der Preisverlauf im Januar stabil, die Literpreise stiegen gegen Ende des Monats nur leicht an. Trotz Erhöhung der CO2-Steuer in Deutschland verzeichnet die Januar-Auswertung der Vergleichsplattform mehr-tanken nur einen leichten Anstieg der ...

