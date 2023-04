Plansecur KG

Heiko Hauser: Vertrauen ist Währung der Finanzberatung

Neuer Plansecur-Chef setzt auf Vertrauen und Verantwortung als Firmenstrategie

Heiko Hauser: "Mit der Übernahme eines Beratungsmandats übernehmen wir die Verantwortung für die finanzielle Absicherung des Kunden ein ganzes Leben lang."

"In einer Zeit der digitalen Plattformen, der Robo-Advisor, der FinTechs und der Speed Education per Videoclips stellt Vertrauen die wichtigste Währung in der Finanzberatung dar", ist Heiko Hauser, neuer Geschäftsführer der Finanzberatungsgruppe Plansecur, fest überzeugt. Als bedeutendste Grundlage für das Vertrauen von Kundenseite stuft er auf der Beraterseite die Verantwortung ein. "Der Kunde muss sicher sein können, dass er die gemessen an seinen Anforderungen und Möglichkeiten beste Finanzberatung erhält, und wir müssen dieser Verantwortung dauerhaft gerecht werden", stellt Heiko Hauser klar. Daher erklärt der neue Plansecur-Chef Vertrauen und Verantwortung zu den beiden tragenden Säulen seiner Unternehmensstrategie. "Da Plansecur seit jeher auf langfristige Kundenbeziehungen setzt, sind wir auf diese strategische Ausrichtung bereits bestens vorbereitet", sagt Heiko Hauser.

Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz sind am wichtigsten für Berater

Die Fokussierung auf Vertrauen und Verantwortung hat eine ganze Reihe konkreter Auswirkungen auf den Beratungsalltag, macht der Plansecur-Geschäftsführer deutlich. So sei hierfür auf der Beraterseite vor allem Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz gefragt. "Durch die bewährte Zusammenarbeit der Berater und Beraterinnen mit dem Team, in das sie eingebunden sind, und den Spezialisten in der Servicezentrale kann den Kunden unter Einbeziehung ihrer Lebenssituation und langfristigen Planung der bestmögliche Weg aufgezeigt werden", sagt Heiko Hauser.

Macht der sozialen Medien viel stärker nutzen

Künftig soll Plansecur nach dem Willen des neuen Geschäftsführers "die Macht der sozialen Medien deutlich stärker nutzen als bisher". Heiko Hauser erläutert: "Über Social Media lässt sich eine Reichweite weit über alle anderen Kommunikationskanäle hinaus erzielen. Dieses Potenzial wollen wir künftig gezielter angehen." Er ergänzt: "Junge Menschen mit einem nachweisbar hohen Skillset in Sachen Social Media sind hochwillkommen bei Plansecur. Das gilt vor allem, wenn soziale Kompetenz und Social Media Hand in Hand gehen."

Der Plansecur-Chef stellt klar: "Die digitalen Plattformen und sozialen Medien sollen die persönliche Beratung keineswegs ersetzen, sondern unsere Reichweite erhöhen, um neue Berater und neue Kunden auf uns aufmerksam zu machen. Der Kern für unsere Tätigkeit, die langfristig angelegte Finanzberatung, ist und bleibt das Vertrauensverhältnis von Mensch zu Mensch, und dazu bedarf es eines persönlichen Austauschs, der gern auch über einen Videocall erfolgen kann, wenn das in der Situation gerade einfacher ist."

Resiliente Finanzplanung gewinnt an Bedeutung

Für die Zukunft ist Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser ausgesprochen optimistisch. "In Zeiten zusehends überlappender Krisen gewinnt die auf Vertrauen und Langfristigkeit aufgebaute Plansecur-Strategie verstärkt an Bedeutung. Je mehr Unsicherheit um sie herum entsteht, desto wichtiger ist für die Menschen ein verlässlicher Ansprechpartner, wenn es um ihre persönlichen Finanzen geht", hat er festgestellt.

Nach seiner Einschätzung gewinnt dabei die resiliente Finanzplanung rapide an Bedeutung. Er versteht darunter eine Finanzstrategie, die auch über unvorhergesehene Krisen hinweg ein Maximum an Sicherheit gewährleistet. "Ausgewogenheit war natürlich schon immer ein Gebot in der Finanzplanung, aber sie wird angesichts der fortlaufenden und überraschenden Krisenherde von vielen Kunden höher gewichtet als früher", erläutert Heiko Hauser.

Der Plansecur-Geschäftsführer erklärt: "Zur Verantwortung gehört auch, heute Antworten auf Finanzfragen zu finden, die teilweise noch gar nicht gestellt worden sind. Denn wenn eine Finanzplanung auf Jahrzehnte ausgelegt ist, werden fast immer unvorhersehbare Ereignisse auftreten. Mit der Übernahme eines Beratungsmandats tragen wir daher implizit stets die Verantwortung dafür, die jeweilige Lebensleistung bestmöglich abzusichern, und für ein ganzes Leben lang eine angemessene finanzielle Freiheit und Sicherheit verfügbar zu machen."

