ARD MEDIA justiert Führungsboard

Frankfurt (ots)

Mit Beginn der Tätigkeit von Stefan Obstmayer bei ARD MEDA zum 1. Januar 2026 ist das Führungsboard des Vermarkters nun komplett. Im Zuge dessen werden die Strukturen und Zuständigkeiten nochmals angepasst. Neben Ralf Hape, CEO und Sprecher der Geschäftsführung ergänzt Tobias Lammert als Geschäftsführer für das Thema Medienpolitik das Führungsboard. Daneben vervollständigen Karsten Simon als Chief Finance Officer mit Stefan Obstmayer, Chief Sales Officer und Jan Isenbart, Chief Research Officer die Geschäftsleitung des Unternehmens. "Dass unser Führungsboard nun vollständig steht, ist für mich weit mehr als ein organisatorischer Schritt - es ist ein sichtbares Signal für die Transformation der ARD MEDIA. Mit einem starken Team, klaren Verantwortlichkeiten und einem modernen Verständnis von Vermarktung gehen wir selbstbewusst in das Jahr 2026. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die nächsten Etappen", sagt Ralf Hape, CEO ARD MEDIA.

