Ein Vierteljahrhundert reiseversicherung.com - das erste Online-Vergleichsportal für Reiseversicherungen wird 25

Neunkirchen-Seelscheid

Vor 25 Jahren hat noch kaum jemand einen Gedanken daran verschwendet, Versicherungen online zu verkaufen. DR-WALTER ging diesen Weg damals jedoch. Seit 1998 bietet die Website reiseversicherung.com umfassenden Versicherungsschutz für Reisende und hat sich zum größten Vergleichsportal für Reiseversicherungen im deutschsprachigen Raum entwickelt.

Wie es begann

Am Anfang stand die Idee, das Angebot des Versicherungsmaklers online auffindbar zu machen. Reinhard Bellinghausen, CEO von DR-WALTER, erkannte das Potenzial des Internets schon früh. Im gleichen Jahr wie Google ging am 23. Juni 1998 reiseversicherung.com online. Der Experte für Reiseversicherungen gehörte zu den ersten, die einen Online-Abschluss für Versicherungen anboten. Bereits in den 90er Jahren konnte eine Jahres-Reisekrankenversicherung online abgeschlossen werden. 2003 wurde die Website neu gestaltet und das Portfolio erweitert. Für die Kunden war es nun auch möglich, die abgebildeten Reiseversicherungen miteinander zu vergleichen.

Erstes Vergleichsportal für Reiseversicherungen

Die Vergleichstools zur Suche nach der passenden Reiseversicherung wurden im Laufe der Jahre immer weiter optimiert. Der Versicherungsmakler setzt auf innovative Technologien mit dem Ziel den Online-Versicherungskauf für den Kunden so einfach wie möglich zu gestalten. Urlaubs- und Geschäftsreisende, Studenten, Sprachschüler und andere Reisefreudige finden auf reiseversicherung.com alle relevanten Versicherer. Mit einem breiten Angebot an Reiseversicherungen, darunter Auslandsreisekrankenversicherungen, Reiserücktrittsversicherungen und Reisegepäckversicherungen, hat reiseversicherung.com Millionen von Kunden weltweit geholfen, sich während ihrer Reisen geschützt zu fühlen. Das Unternehmen hat sich auch auf den Schutz von Privat- und Geschäftsreisenden spezialisiert und bietet spezielle Versicherungslösungen für unterschiedliche Zielgruppen an.

Viele Informationen rund ums Thema Reisen

Das Spezialwissen des Versicherungsmaklers spiegelt sich auch in der Vielzahl hilfreicher Informationen auf reiseversicherung.com wider. Sie reichen von einer objektiven Einschätzung, welche Reiseversicherungen wirklich notwendig sind, über die Vor- und Nachteile von Einzel- und Jahrespolicen oder Mietwagenversicherungen bis hin zu den Leistungen der Europäischen Versicherungskarte. Nützliche Artikel etwa zum ESTA-Antrag für die USA, zum Schengen-Visum, zu Workation, Reiseimpfungen, Stornierung einer Pauschalreise, Auswanderzielen von Rentnern und vielem mehr erleichtern die Reiseplanung.

1.000 Seiten und kein Ende

Seit dem Livegang vor 25 Jahren hat reiseversicherung.com das Angebot beständig weiterentwickelt und an die Bedürfnisse seiner Kunden angepasst. Mit dem großen Relaunch im Jahr 2018 gab es ein neues, luftiges Design, welches das Navigieren und Vergleichen noch einmal vereinfachte. Derzeit besteht die Website aus mehr als 1.000 Einzelseiten und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Das Vergleichsportal des Nischenanbieters behauptet sich erfolgreich zwischen den Generalisten mit unterschiedlichen Produkten. "Wir sind stolz darauf, seit 25 Jahren unsere Kunden auf ihren Reisen begleiten zu dürfen und möchten uns bei ihnen für ihre Loyalität und ihr Vertrauen bedanken", sagt Bellinghausen. "Unser Ziel ist es, für unsere Kunden jederzeit den bestmöglichen Versicherungsschutz bereitzustellen und ihnen im Ernstfall zur Seite zu stehen. Wir werden auch weiterhin alles dafür tun, einen erstklassigen Service zu bieten."

Über reiseversicherung.com

Seit über 60 Jahren ist DR-WALTER der Experte für Reiseversicherungen. reiseversicherung.com ist das Serviceportal des Versicherungsmaklers mit rund 1.000 Seiten und über 1 Million Besuchern im Jahr. Über 100.000 Reisende, darunter Urlauber, Studenten, Au-pairs, Freiwillige, Mitarbeiter im Ausland sowie ausländische Gäste in Deutschland und Europa, vertrauen jährlich auf den Schutz durch reiseversicherung.com

