BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie

Presseeinladung zur Ordentlichen BPI-Hauptversammlung und zur Pressekonferenz am 11. Juni 2026

Berlin (ots)

Einen Tag vor der Ersten Lesung des als Gesundheitsreform bezeichneten Beitragssatzstabilisierungsgesetzes (BStabG) findet am 11. Juni die diesjährige Ordentliche BPI-Hauptversammlung statt. Dazu laden wir Sie herzlich ein.

Die Veranstaltung beginnt

um 9:30 Uhr (Akkreditierung ab 9 Uhr),

im Vienna House by Wyndham Andel's Berlin, Landsberger Allee 106, 10369 Berlin.

Zur Gesundheitspolitik sprechen und diskutieren der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit, Tino Sorge, die gesundheitspolitischen Sprecher Simone Borchardt (CDU/CSU) und Dr. Janosch Dahmen (Bündnis'90/Die Grünen), Oberstapotheker Dr. Bernd Klaubert und der BPI-Vorsitzende Oliver Kirst. Der langjährige frühere Bundesminister a. D. Dr. Thomas de Maizière wird eine Keynote halten über "Staatsreform - Was muss geschehen?". Zum 75-jährigen Bestehen des Verbandes wird es mehrere Grußworte geben, unter anderem von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (per Videobotschaft).

Das vollständige Programm des öffentlichen Teils der Ordentlichen BPI-Hauptversammlung 2026 finden Sie hier.

Nach dem Ende des öffentlichen Teils der Ordentlichen BPI-Hauptversammlung laden wir Sie zu einer Pressekonferenz mit dem BPI-Vorsitzenden Oliver Kirst und BPI-Hauptgeschäftsführer Dr. Kai Joachimsen ein.

Pressekonferenz 11. Juni 2026, 12:15 Uhr im Raum Jade 2 (1. OG).

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie sich für die Pressekonferenz und den öffentlichen Teil der Ordentlichen BPI-Hauptversammlung 2026 kurz und formlos per E-Mail (presse@bpi.de) anmelden würden.

Wir freuen uns, Sie bei unserer Hauptversammlung und der anschließenden Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

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