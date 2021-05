Bain & Company

Bain kürt erneut Vorreiter der deutschen Wirtschaft

"Game Changer Award": Disruption und Innovation in Krisenzeiten wichtiger denn je

Die Preisträger 2021 sind Boxine, BioNTech und die KION Group

Boxine GmbH, BioNTech SE und KION GROUP AG heißen die Preisträger der sechsten Auflage des "Game Changer Award", den die internationale Unternehmensberatung Bain & Company und das manager magazin gestern Abend im Rahmen einer virtuellen Gala verliehen haben. Grundlage des renommierten Wirtschaftspreises ist eine umfangreiche Analyse von rund 70.000 deutschen Unternehmen, in die sowohl die Dimensionen Innovation und Disruption als auch Erfolg und Nachhaltigkeit einfließen. Aus den insgesamt 15 Finalisten ermittelt eine hochkarätig besetzte Jury aus Topmanagement und Wirtschaft die Preisträger in den Kategorien "Customer Experience", "Product & Service Innovation" sowie "Operations of the Future".

"Mit dem Game Changer Award würdigen wir Unternehmen aus Deutschland, die die Spielregeln in ihrer Branche neu definiert und damit den Markt revolutioniert haben", erklärt Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. "Gerade in der Corona-Krise kommt es auf Agilität und Innovationskraft an - und die Voraussetzungen dafür sind nicht zuletzt mutige und vorausschauende Managemententscheidungen."

Innovative Lösungen, bahnbrechende Entwicklungen

Boxine hat mit seiner Toniebox und den dazugehörigen Tonies ein völlig neues Audiosystem für Kinder entwickelt. Mittlerweile stehen der robuste Hörspielwürfel und die Hörfiguren in über zwei Millionen Haushalten weltweit. In der Kategorie "Customer Experience" haben die vorbildlich gestalteten Kundenerlebnisse des Düsseldorfer Unternehmens die Jury überzeugt. Boxine leistet durch die Verbindung von Hören und Spielen einen wertvollen Beitrag zur digitalen Früherziehung von Kindern.

Preisträger der Kategorie "Product & Service Innovation", in der die Einführung bahnbrechender Produkt- und Dienstleistungsinnovationen gewürdigt wird, ist BioNTech. Auf Basis jahrzehntelanger Expertise in der Immuntherapieforschung entwickelte das Biotech-Unternehmen 2020 in nur elf Monaten einen gut verträglichen und effektiven Impfstoff gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2. Der weltweit erste zugelassene Covid-19-Impfstoff nach Abschluss einer Phase-III-Studie und das erste zugelassene mRNA-Produkt haben BioNTech zu einer Vorreiterstellung im Markt verholfen.

In der Kategorie "Operations of the Future", in der das Umsetzen innovativer Produktions- und Backoffice-Lösungen prämiert wird, fiel die Wahl der Jury auf die KION Group. Der MDax-Konzern ist führender Anbieter von Gabelstaplern sowie Lagertechnik und hilft branchenübergreifend bei der Logistik in den Warenlagern. Mit innovativen Supply-Chain-Lösungen vom Stapler bis hin zu voll automatisierten Lagersystemen steigert KION die Wettbewerbsfähigkeit seiner Klientel.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Wettbewerbs standen Disruption und Digitalisierung in Zeiten der Corona-Krise. Joe Kaeser, Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Energy, betonte als Laudator und Mitglied der Jury, dass Begeisterung für und der Austausch mit Kunden innovative und erfolgreiche Geschäftsmodelle befördert - wovon der Standort Deutschland insgesamt profitiert. Laudatorin Nicola Leibinger-Kammüller, CEO und Chairwoman bei TRUMPF, strich am Beispiel der KION Group den zukunftsweisenden Beitrag von Digitalisierung und Automatisierung in der Logistik heraus. Und Verena Pausder, Gründerin von Fox & Sheep sowie der HABA Digitalwerkstätten, würdigte in ihrer Rede die Leistung von BioNTech als historischen und revolutionären Durchbruch in der Medizingeschichte "Made in Germany".

Wettbewerb auch 2022 geplant

Die Auszeichnungen wurden am Donnerstagabend im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung vor rund 300 hochkarätigen Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern verliehen. "Die diesjährigen Preisträger Boxine, BioNTech und KION sind Leuchtturmbeispiele für beeindruckendes Unternehmertum", stellt Jurymitglied Sinn fest. "Sie stehen exemplarisch für die Revolutionäre der deutschen Wirtschaft, die es geschafft haben, sich in Pandemiezeiten auf dem nationalen und internationalen Wettbewerbsparkett zu behaupten." Und er ergänzt: "Wir haben gerade in den letzten zwölf Monaten einen Digitalisierungsschub erlebt, der sonst zehn Jahre gedauert hätte - und unsere Preisträger haben entscheidend dazu beigetragen." Auch 2022 werden Bain und das manager magazin den Game Changer Award vergeben.

Ausgezeichnet wurden bislang: Adidas, Auto 1, Axel Springer, BASF, BMW, Carl Zeiss, Celonis, Eos, FlixBus, Infineon Technologies, Motel One, SAP, Siemens, Sixt und Zalando. Informationen zum Game Changer Award und zur Due Diligence sowie Details zu allen Prämierten sind zu finden unter: www.bain.de/game-changer-award.

