Führungswechsel bei Bain & Company

Michael Staebe leitet Industrie-Praxisgruppe in DACH-Region

München/Zürich (ots)

Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company hat Michael Staebe zum neuen Leiter der Praxisgruppe Industriegüter und -dienstleistungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ernannt. Staebe übernimmt diese Führungsaufgabe nach sechs Jahren von Dr. Klaus Neuhaus, der weiterhin die Sektoren Maschinen- und Anlagenbau sowie Papier- und Verpackungsindustrie auf globaler Ebene sowie im Raum EMEA leitet.

"Unter der Leitung von Klaus Neuhaus hat Bain seinen Umsatz mit der Beratung von Industriekunden verdreifacht", so Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. "Michael Staebe wird diesen Weg weitergehen und unser starkes Wachstum in allen Industriesektoren weiter beschleunigen."

Digitale Transformation, makroökonomische Unsicherheiten und strengere Klimaziele bringen die Branche insbesondere im deutschsprachigen Raum in Zugzwang. "Die hiesigen Industrieunternehmen müssen jetzt ihre strategische Ausrichtung überprüfen, um ihre globale Innovations- und Technologieführerschaft zu verteidigen", erklärt Staebe. "Denn wer angesichts der aktuellen disruptiven Umwälzungen nur reagiert, statt mutig vorwegzugehen, wird im internationalen Wettbewerb auf Dauer abgehängt werden."

Staebe besitzt über 15 Jahre internationale Beratungserfahrung, insbesondere in der Entwicklung und Umsetzung von Wachstumsstrategien sowie umfassender Reorganisations- und Restrukturierungsprogramme. Der 47-Jährige verfügt darüber hinaus über besondere Expertise in den Bereichen Kundenstrategie und Marketing. Neben Industriekunden berät er, vom Standort München aus, auch Private-Equity-Fonds und deren Portfoliounternehmen. Staebe hat Geschichte und Literaturwissenschaften in Deutschland und den USA studiert. Seinen MBA erwarb er an der Rotterdam School of Management.

Bain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die Entscheider weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren 58 Büros in 37 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kunden. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partner aus unserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen mit dafür, dass wir für unsere Kunden bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen. Seit unserer Gründung 1973 messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kunden. Wir sind stolz darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben und dass unsere Kunden die Börsenindizes um das Vierfache übertreffen. Erfahren Sie mehr unter: www.bain.de, www.bain-company.ch. Folgen Sie uns auf: LinkedIn, Facebook, Xing, Bain Insights App.

